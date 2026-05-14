 Juan Carlos Carpio Fragoso, el economista que carga la misión de salvar a Pemex

Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y una reputación consolidada en el manejo de crisis de liquidez, Juan Carlos Carpio Fragoso se posiciona como una pieza clave en la reestructura financiera de Petróleos Mexicanos.

El economista, cuya carrera ha sido predominantemente técnica, llega a la paraestatal con el mandato de optimizar el perfil de deuda y sanear las arcas de la petrolera más endeudada del mundo.

Carpio Fragoso es egresado de la Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee una Maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Esta combinación académica le ha permitido transitar por diversas áreas de la administración pública, especializándose en el control de fondos y el análisis estratégico de ingresos.

Antes de su actual encargo en Pemex, fue una figura fundamental en el gabinete económico de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso, quien era director de Finanzas de Pemex, será el relevo en la dirección. Especial

Como director General de Administración Financiera, supervisó la salud fiscal de la capital, lo que le valió la confianza para escalar al ámbito federal.

Su experiencia previa incluye roles de alta responsabilidad en la administración de valores y operación de fondos, habiendo fungido como director de Concentración y Control de Fondos, director de Ingresos, Subdirector de Control de Ingresos y Director de Análisis Estratégico.

Esta formación en áreas técnicas relacionadas con finanzas públicas y control presupuestal sustenta su capacidad para enfrentar los retos actuales de la industria energética.

La llegada de Carpio Fragoso a Pemex ocurre en un momento crítico. Durante su gestión, ha liderado el diseño de planes integrales de capitalización en estrecha colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

Sus principales logros hasta la fecha incluyen la optimización del perfil de vencimientos, logrando postergar compromisos financieros inmediatos para dar respiro operativo a la empresa, así como la reducción de la presión de liquidez mediante mecanismos que garantizan el flujo de caja suficiente para operaciones críticas.

Como alto directivo de la petrolera, Carpio Fragoso debe operar bajo un estricto marco legal.

Su gestión está supeditada a las políticas dictadas por el Consejo de Administración de Pemex, órgano encargado de definir el rumbo estratégico de la empresa.

Su labor no es solo financiera, sino política, al tener que alinear la operación técnica con la visión de soberanía energética del Gobierno federal.

Con este movimiento, la administración apuesta por un perfil técnico y experimentado para enfrentar los retos estructurales de la paraestatal y transformar su deuda en una variable controlable para la economía nacional.

EL RELEVO, ANUNCIADO EN PALACIO

Esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla a la dirección de Pemex, y en su lugar nombró como titular de la empresa del Estado a Juan Carlos Carpio Fragoso, quien previamente fue director de Finanzas de Pemex.

Mediante su cuenta oficial de X, Sheinbaum, argumentó que la salida de Rodríguez Padilla se dio porque al inicio de su Gobierno el exdirector aceptó el cargo solo por un año y medio, el cual se cumplió y no aceptó continuar al frente de Pemex.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor, quiero pedirte un favor: ‘Ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Uy, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil’ Lo pensó un día, y al otro día llegó y me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición, solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia. Entonces, se cumplió el año y medio, y vino Víctor a decirme: ‘Oye, te dije que un año y medio, me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería. Le dije: ‘No, espérate tantito, quiero que nos sigas ayudando. Entonces, hoy les quiero anunciar que Víctor deja la dirección de Pemex, porque fue el compromiso que yo hice con él”, expuso.