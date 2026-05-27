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Retornan más de 6 mil jóvenes a las aulas

La estrategia “Te extrañamos en el salón” permitió que más de 6 mil jóvenes retomaran sus estudios, informó Rosa Icela Rodríguez.

Por: Arturo Páramo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre el regreso de miles de jóvenes a las aulas mediante programas sociales y deportivos.
Excélsior

Mediante la estrategia “Te extrañamos en el salón”, el gobierno de México ha logrado que más de seis mil jóvenes retornen a sus estudios y eviten el riesgo de involucrarse con el crimen organizado, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Visitamos casa por casa buscando a los jóvenes que no estudian, prácticamente los tomamos de la mano y los llevamos a la escuela. En cada puerta que tocamos les pedimos a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los tíos: que nos ayuden a que los jóvenes de cada hogar tengan mejores oportunidades de vida.

“Con esta estrategia hemos logrado que más de 6 mil jóvenes regresen a la escuela y 17 mil 829 reciban sus Becas ‘Rita Cetina’ y Jóvenes Escribiendo el Futuro”, explicó la funcionaria

Excélsior

Además, cerca de 700 mil jóvenes han sido captados a través de la enseñanza del box, actividades  deportivas como futbol, ajedrez, taekwondo, basquetbol, voleibol y béisbol, para alejarlos de la delincuencia organizada.

“Con orgullo informamos que 691 mil niñas, niños y jóvenes han participado en estas actividades. Se trata de verlos disfrutar sanamente en nuestros parques y plazas públicas”, puntualizó Rodríguez.

Explicó que a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que se desarrolla de forma conjunta con la Defensa y la iglesia Católica se han intercambiado “más de 10 mil armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima” en el periodo de octubre de 2024 a la fecha.

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