Joven roba 43 mil pesos en ropa de tienda en Nuevo León

Un joven originario del Estado de México fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, Nuevo León, tras presuntamente sustraer mercancía con un valor superior a los 43 mil pesos de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa, al poniente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Rodrigo “C”, de 25 años de edad, quien fue capturado alrededor de las 18:05 horas de este lunes 16 de febrero, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia, sitio donde se localiza la tienda.

De acuerdo con ABC Noticias, los hechos se registraron cuando elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona.

Durante el patrullaje, los uniformados recibieron un reporte del C4 que alertaba sobre un robo en proceso dentro del establecimiento comercial.

Tras recibir el aviso, los oficiales acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Al arribar, se entrevistaron con el encargado de la tienda, quien explicó que a través del sistema de videovigilancia detectaron a un hombre en el área de ropa para caballero retirando los sensores de seguridad de varias prendas.

Llevaba bolsa de papel con el logotipo del negocio

Según el testimonio del personal, el sospechoso colocó los artículos dentro de una bolsa de papel con el logotipo del negocio y posteriormente se dirigió hacia la salida sin realizar el pago correspondiente.

Ante esto, empleados del establecimiento le solicitaron que se detuviera y le pidieron mostrar el comprobante de compra.

El hombre indicó que no contaba con ticket, por lo que se procedió a realizarle una revisión preventiva.

Dentro de la bolsa que llevaba, los oficiales localizaron diversas prendas y mercancía, entre ellas playeras, pantalones y lentes, cuyo valor total ascendía a 43 mil 943 pesos, motivo por el cual fue detenido en el sitio.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal en las próximas horas.

JCS