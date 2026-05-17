José pasará 37 años en prisión por intentar asesinar a su madre y hermana

Al ser encontrado culpable del delito de parricidio en grado de tentativa, José Elois “N” fue condenado a más de 37 años de prisión luego de que se comprobara que intentó quitarle la vida a su madre y a su hermana en el estado de Jalisco.

Esta sentencia se obtuvo a través de las labores de litigación y seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron el 14 de mayo de 2024 al interior de un domicilio de la localidad de Temastián en el municipio de Totatiche.

Tras un reporte de auxilio de dos mujeres, elementos municipales arribaron a una finca de la localidad donde detectaron un fuerte olor a gas y confirmaron la presencia de dos mujeres encerradas. Ellas señalaron a su familiar como el agresor.

En ese momento, José Elois “N” mantenía abierta la válvula de un cilindro de gas con la intención de asfixiar a las víctimas.

Tras el ingreso de los policías municipales, el agresor prendió fuego a la manguera de gas para impedir su captura y amenazó con incendiar el inmueble.

Aprovechando un descuido, las víctimas lograron salir de la habitación donde se encontraban encerradas y abandonaron el domicilio.

Posteriormente, el agresor salió del inmueble, momento en que se procedió a su detención inmediata.

En la audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento se le impuso a José Elois “N” una condena privativa de la libertad de 37 años y seis meses de prisión.

Además, del pago de reparación del daño por un monto de 109 mil 200 pesos.

JCS