Confunden a joven con discapacidad con un ladrón y casi lo linchan

En Tlaxcala, una confusión casi termina en tragedia. Habitantes de Acuitlapilco amarraron a un poste y golpearon a un joven con discapacidad, al confundirlo con un ladrón.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades, quienes de inmediato activaron el protocolo antilinchamiento.

Fue un vecino quien intervino y explicó que el joven vive en la zona y padece de sus facultades mentales, además de desmentir que fuera delincuente.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes encontraron al joven amarrado con cinco cadenas y con una cartulina con la leyenda: “El maldito rata”.

Paramédicos de Protección Civil municipal brindaron los primeros auxilios al joven. Tras la valoración, determinaron que se encontraba policontundido y presentaba hematomas en ambos párpados derivados de los golpes que recibió, aunque no requirió traslado a un hospital.

Después de este episodio, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar ante las instancias correspondientes y evitar hacer justicia por propia mano.