Canadiense que viajó en crucero MV Hondius da positivo a hantavirus

Un caso sospechoso de contagio de hantavirus fue confirmado como positivo en Canadá en una persona que viajó a bordo del crucero MV Hondius, informó el domingo la agencia de salud pública de ese país.

La persona fue hospitalizada el jueves en la provincia de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, junto con su cónyuge, también pasajero del Hondius, quien dio negativo en las pruebas de detección, según un comunicado oficial.

“Hasta la fecha no se ha identificado ningún otro caso”, señaló la autoridad sanitaria.

“El riesgo general para la población canadiense relacionado con el brote de hantavirus de los Andes asociado al crucero MV Hondius sigue siendo bajo por el momento”, enfatizó la agencia.

La cepa andina del hantavirus es la única conocida que puede propagarse entre personas.

Cuatro canadienses se encontraban a bordo del barco afectado por un brote de hantavirus, que zarpó de Argentina el 1 de abril para una travesía por el océano Atlántico con 88 pasajeros y 61 tripulantes.

A nivel mundial, el número de fallecidos asciende a tres.

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo es bajo y rechazan cualquier comparación con la pandemia de covid-19.