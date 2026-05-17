Hidalgo mantiene 117 casos activos de gusano barrenador en ganado

Hidalgo registra actualmente 117 casos activos de gusano barrenador en ganado, informó la Secretaría de Agricultura estatal al dar a conocer el balance más reciente sobre la presencia de esta plaga en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 14 de mayo, en el estado de Hidalgo se han acumulado 540 casos detectados, mientras que continúan las labores de vigilancia sanitaria y atención veterinaria en municipios con reportes confirmados.

Autoridades estatales señalaron que brigadas zoosanitarias realizan recorridos permanentes para supervisar hatos ganaderos, aplicar tratamientos y atender lesiones en bovinos, principal vía de infestación de la mosca que provoca la enfermedad.

Especialistas explicaron que el gusano barrenador se desarrolla cuando la mosca deposita huevecillos en heridas abiertas o tejido vivo de los animales, por lo que una detección tardía puede acelerar la propagación entre el ganado.

Como parte de las acciones preventivas, productores pecuarios fueron exhortados a revisar constantemente heridas, ombligos de becerros recién nacidos y cualquier lesión reciente, además de reportar de inmediato posibles casos a las autoridades sanitarias.

El gobierno estatal indicó que se mantiene la estrategia de contención mediante atención médica veterinaria, desinfección de heridas y seguimiento epidemiológico en las zonas afectadas.

Asimismo, se prevé la creación de un comité especializado que coordinará las acciones de vigilancia y prevención para reducir el impacto de la plaga en el sector ganadero de Hidalgo.

JCS