Vehículo familiar choca contra pared de gasolinera; mueren los padres de familia

Dos adultos fallecidos y dos menores de edad lesionados fue el saldo que dejó el choque de un automóvil contra una pared sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de las 16:58 horas de este domingo a la altura del cruce de la Carretera Nacional y Camino a las Calderas, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado fue un Nissan Tsuru que terminó impactado de manera frontal contra la pared de una gasolinera ubicada sobre la mencionada vía.

Al arribo de las unidades de emergencia, paramédicos y rescatistas localizaron al interior del automóvil a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

Las víctimas mortales corresponden a un masculino de aproximadamente 40 años, quien vestía playera de tirantes amarilla y pantalón de mezclilla azul, así como una mujer de cerca de 35 años que portaba una blusa rosa y shorts negros.

En el mismo automóvil viajaban dos menores de edad, presuntamente hijos de la pareja fallecida, quienes quedaron atrapados.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, en coordinación con Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, realizaron maniobras de extracción vehicular para liberar a los menores.

Una adolescente de 12 años fue atendida inicialmente en el lugar debido a diversas lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir soporte vital por parte de paramédicos, fue trasladada de manera prioritaria al Hospital Universitario para continuar con su atención médica.

También un niño de 6 años recibió atención prehospitalaria por parte de personal del CRUM, quienes señalaron que presentaba una probable fractura en tibia y peroné de la pierna derecha.

Posteriormente, también fue llevado al Hospital Universitario bajo observación médica.

Durante varios minutos, las corporaciones mantuvieron acordonada la zona mientras realizaban labores de abanderamiento, mitigación de riesgos y control vial para evitar otro percance en el área.

Además, uno de los tres carriles permaneció parcialmente cerrado con dirección hacia el centro de Monterrey debido a la presencia y trabajo de las autoridades correspondientes, lo que provocó afectaciones momentáneas en la circulación.

En el lugar permanecieron elementos de Protección Civil Monterrey, Movilidad Monterrey, Cruz Roja, CRUM, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Además, el pavimento se encontraba resbaladizo debido a la lluvia registrada en la zona, lo que complicó la circulación vehicular.

jcp