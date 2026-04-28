'El Jardinero' buscó controlar el CJNG tras muerte de 'El Mencho'; Marina lo 'cazaba' desde hace 19 meses

Audias Flores Silva, alias El Jardinero, se convirtió en un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad tras intentar asumir el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en febrero de este año tras un operativo para capturarlo en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con información de inteligencia, tras el fallecimiento del líder criminal, El Jardinero inició una movilización estratégica de personal armado, recursos logísticos y operadores con el objetivo de consolidar su poder dentro de la organización delictiva. Este movimiento encendió las alertas de las autoridades mexicanas, al tratarse de una posible reconfiguración interna de una de las estructuras criminales más poderosas del país.

Operación contra El Jardinero comenzó desde 2024

La ofensiva contra El Jardinero inició desde octubre de 2024, cuando la Secretaría de Marina activó labores de inteligencia enfocadas en un objetivo prioritario vinculado al CJNG. A partir de ese momento, se desplegó un seguimiento sistemático, discreto y sostenido, basado en:

Inteligencia de campo

Análisis de gabinete

Cooperación internacional

Audias Flores Silva, 'El Jardinero' fue detenido por Fuerzas Especiales de la Marina. Marina

Este esquema permitió construir un perfil detallado de sus movimientos, redes de apoyo y estructura operativa.

Hallazgos clave en Nayarit

En enero de 2025, las autoridades obtuvieron los primeros avances relevantes en el poblado de El Trapiche, en Nayarit, donde lograron confirmar patrones de movilidad, identificar zonas de influencia y detectar vínculos operativos.

Estos hallazgos sentaron las bases para una investigación más profunda que llevaría posteriormente a la captura de El Jardinero, segundo al mando del cártel de Jalisco y quien fuera un hombre de confianza de El Mencho.

Audias Flores Silva, 'El Jardinero' fue detenido por Fuerzas Especiales de la Marina. Marina

Análisis táctico y rutas de operación

Posteriormente, detalló el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se desarrolló una fase clave centrada en el análisis de blancos de acceso, donde se estudiaron:

Rutas estratégicas de desplazamiento

Puntos de entrada y salida

Condiciones geográficas del terreno

Factores tácticos para una eventual intervención

Este trabajo permitió a las autoridades anticipar movimientos y cerrar el cerco en torno al operador criminal, al identificar posibles rutas de escape y reacción del objetivo.

Mapeo de ubicaciones de El Jardinero

Con la información obtenida, la Marina implementó la fase más robusta de inteligencia que incluyó el mapeo de 45 ubicaciones y patrones de movimiento, lo que permitió entender no sólo dónde estaba el objetivo, sino cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad operaba.

El análisis de la información llevó a las autoridades a la identificación precisa de El Jardinero el 25 de abril de este año, lo que llevó a activar la fase final de la operación que concluyó con la captura de Audias Flores Silva sin ningún disparo ni baja.

El Jardinero intentó evitar captura al ocultarse en tubería

En la fase final del operativo y en cuya investigación se incluyó información de inteligencia por parte de agencias de Estados Unidos, personal de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República, logró ubicar a El Jardinero el 27 de abril en un vehículo Suburban en el que se desplazaba en inmediaciones de Santa María del Oro, Nayarit.

Tras verse rodeado descendió de la unidad y emprendió la huida, que lo llevó a buscar ocultarse en una tubería bajo la carretera. Sin embargo, el líder criminal fue encapsulado hasta que descendieron los elementos navales de los helicópteros y procedieron a su captura. Personal de la SSPC y de la FGR cumplimentaron las órdenes de aprehensión en su contra y El Jardinero fue trasladado hacia la Ciudad de México.

vjcm