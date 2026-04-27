Cae El Jardinero; sería el relevo de El Mencho; aprehensión desata bloqueos

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Nayarit a Audias “N”, El Jardinero, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los posibles candidatos para asumir el liderazgo del grupo delictivo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el pasado 22 de febrero.

Se trata de un objetivo prioritario requerido por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión en el país y es reclamado en extradición por Estados Unidos, nación que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

Personal de la Marina ubicó a El Jardinero, quien intentó ocultarse en el desagüe. Fotos: Especial.

Tras la detención, se registraron narcobloqueos en distintos puntos de Nayarit. El municipio más afectado fue Tecuala, donde se reportaron bloqueos carreteros y la quema de un supermercado, tres tiendas de conveniencia y dos zapaterías.

Durante los hechos violentos, el gobierno del estado pidió a la población mantenerse en sus casas y evitar salir a las calles.

El Jardinero se refugiaba en una cabaña ubicada en la localidad de El Mirador, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 personas armadas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gobierno de México por la detención de El Jardinero, a quien calificó como “un líder clave del violento CJNG”.

Fotos: Especial/Fuente: Departamento del Tesoro de EU.

Arresto del sucesor de Oseguera desata caos

Tras la captura de Audias “N”, alias El Jardinero, posible sucesor del extinto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, se registraron narcobloqueos en distintos puntos de Nayarit.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de El Jardinero —realizada por personal de la Marina—, señalado como objetivo criminal y requerido por autoridades mexicanas y del vecino país del norte.

El gobierno estadunidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

El municipio más afectado fue Tecuala, donde se reportaron bloqueos carreteros y la quema de una tienda Bodega Aurrera, tres tiendas de conveniencia y dos zapaterías.

La detención representa un duro golpe al crimen organizado, dado que El Jardinero es considerado un objetivo prioritario tanto para el gobierno mexicano como para las autoridades estadunidenses.

También se informaron bloqueos carreteros con quema de vehículos en los municipios de Jala y Ahuacatlán.

Durante los hechos violentos, el gobierno del estado pidió a la población mantenerse en sus casas y evitar salir a las calles.

Como medida preventiva, el transporte público en Tepic suspendió actividades durante la tarde, al igual que la catedral permaneció cerrada ayer.

Detalles del operativo de la captura de El Jardinero en Nayarit

La detención de El Jardinero fue ejecutada por la Secretaría de Marina en la localidad de El Mirador, Nayarit, en una cabaña donde se mantenía resguardado, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas).

Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Como respuesta a la captura del líder delincuencia, sujetos realizaron la quema de comercios y varios vehículos, con los que además llevaron a cabo bloqueos carreteros. Fotos: Karla Méndez.

Al arribar al área, debido al despliegue del personal naval, los escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a El Jardinero cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención. La detención se llevó a cabo sin un solo disparo, sin lesionados ni víctimas colaterales.

El gobierno de Jalisco desplegó a 4 mil elementos preventivamente, aunque ahí no se registraron hechos violentos. El Jardinero cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de EU con fines de extradición.

Con información de Jimena Campuzano.

Ronald Johnson, embajador de EU en México. Foto: Eduardo Jiménez / Archivo

Embajador de EU Ronald Johnson felicita a México

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, felicitó al gobierno de México y en específico a la Secretaría de Marina, por la detención de Audias Flores Silva, El Jardinero, a quien calificó como “un líder clave del violento CJNG”.

En dos mensajes en su cuenta de la red social “X”, afirmó que este hecho “marca un paso importante contra aquellos que lucran con el fentanilo y fomentan la violencia en nuestras comunidades. Acciones como esta son esenciales para garantizar que aquellos que trafican con drogas rindan cuentas”.

Por Aurora Zepeda.

¿Quién es El Jardinero?

Audias Flores Silva, originario de Huetamo, Michoacán, de la región de Tierra Caliente, ascendió dentro del cártel de Jalisco al llegar a formar parte del círculo cercano de su máximo líder: El Mencho.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, El Jardinero no sólo traficaba drogas, sino que tenía otras funciones dentro del cártel como de seguridad, logística y expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según las investigaciones de autoridades estadunidenses, Flores Silva operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. En 2002 fue acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte por participar en actividades de narcotráfico.

El Jardinero fue declarado culpable y cumplió una condena de cinco años en Estados Unidos antes de ser liberado y regresar a México. Ya en el país, en 2016 fue detenido, acusado de haber orquestado una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015.

Sin embargo, Flores Silva logró ser liberado al interponer diversos recursos legales y desde entonces era buscado por autoridades de México y Estados Unidos.

El 13 de agosto de 2020 fue acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína para su importación a los Estados Unidos, así como portar, usar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico.

Estados Unidos buscaba capturarlo, por lo que en abril de 2021 ofreció 5 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su arresto o condena.

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