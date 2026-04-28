Sheinbaum destaca labor del gabinete de seguridad por detención de 'El Jardinero' y 'El Güero Conta'

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el trabajo del gabinete de seguridad federal tras la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y de César Alejandro “N”, conocido como El Güero Conta.

Flores Silva es señalado como presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Nayarit; mientras que “El Güero Conta” es identificado como operador financiero del mismo grupo en Jalisco.

La mandataria calificó ambas detenciones como “muy relevantes”, al considerar que reflejan la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno que integran el gabinete de seguridad, encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Ayer hubo dos detenciones muy relevantes que muestran, primero, la coordinación del Gabinete de Seguridad federal; hay mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones. También reflejan el avance en inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se generan”, señaló.

Personal de la Marina ubicó a El Jardinero, quien intentó ocultarse en el desagüe. Fotos: Especial.

Detalles de los operativos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la captura de El Jardinero se logró mediante un despliegue encabezado por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Flores Silva era un colaborador cercano de Rubén Oseguera Cervantes y participaba en la toma de decisiones de alto nivel dentro de la organización criminal.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había designado como “importante narcotraficante extranjero” y lo sancionó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En el caso de El Güero Conta, el funcionario detalló que fue detenido en Zapopan, Jalisco, por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es señalado por presuntamente lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas fachada y prestanombres, además de adquirir aeronaves, embarcaciones, propiedades e invertir en la industria tequilera.

Las autoridades indicaron que su captura representa un golpe significativo a la estructura financiera del grupo delictivo.

No solamente se trata de la detención de un presunto delincuente de alto perfil, sino de lo que representaba en términos de extorsión, robo y tráfico de estupefacientes, así como el impacto que tenía en la población”, añadió Sheinbaum.

Reproducir

SSPC ofrecerá más información

Tras las detenciones, el gabinete de seguridad convocó a una conferencia de prensa para ampliar la información sobre los operativos. La cita está programada a las 11:00 horas de este martes en la sede de la SSPC, con la participación de Omar García Harfuch, así como de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

fdm