Fuerzas Armadas engalanan la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, se convirtió en un escenario donde las Fuerzas Armadas Mexicanas proyectaron el orgullo, la identidad y la fortaleza institucional del país, indico la Defensa en un comunicado.

Indicó que durante el acto protocolario previo al encuentro deportivo, 400 cadetes del Heroico Colegio Militar acapararon las miradas al protagonizar el despliegue de las banderas nacionales de México y Sudáfrica. Los elementos del Sistema Educativo Militar portaron sus emblemáticos uniformes de Gran Gala.

El momento cumbre fue el show aéreo. Especial

De acuerdo con la dependencia, los cadetes fueron seleccionados de entre los mejores perfiles de la institución, distinguidos por su excelencia académica, disciplina, liderazgo, condición física y valores. Su participación buscó dignificar los principios de honor y patriotismo que caracterizan a la juventud militar.

El espectáculo se trasladó al cielo de la capital con la presentación de la Escuadrilla Acrobática "Águilas Aztecas". Esta agrupación, creada recientemente por la Fuerza Aérea Mexicana, ejecutó maniobras adornadas con humo tricolor como un símbolo de modernidad y vinculación social.

El momento cumbre estuvo a cargo de dos helicópteros UH-60, operados en conjunto por la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Las aeronaves realizaron un sobrevuelo cargando una bandera monumental de México, ante la mirada de miles de asistentes en el inmueble y millones de espectadores alrededor del mundo.

Fueron seleccionados los mejores elementos. Especial

A través de este despliegue, la Defensa destacó que la participación conjunta de sus jóvenes estudiantes y pilotos consolidó una imagen renovada de las Fuerzas Armadas.