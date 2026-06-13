Acusan manipulación de votos para mantener paro de la CNTE

Trabajadores de la educación pertenecientes a la Sección 22 del CNTE denunciaron la presunta manipulación de los resultados en la consulta efectuada este sábado, cuyo objetivo era determinar si el magisterio oaxaqueño continuaba o no en paro.

Los inconformes señalaron que la votación real de las bases favorecía decretar un receso en las jornadas de protesta y el levantamiento temporal del plantón.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por el comité seccional anunció de forma oficial el mantenimiento del paro y el reforzamiento de los plantones.

Las discrepancias detectadas por los representantes de los 37 sectores que integran la Sección 22 evidencian, afirmaron, dos bases de datos distintas en los cómputos finales.

Al cierre de esta edición, la cúpula de la Sección 22 no había emitido ninguna aclaración pública sobre el destino o la anulación de los más de dos mil sufragios que desaparecieron del conteo oficial.

Los inconformes rechazaron las propuestas de la SEP y Segob. Especial

Dentro de las anomalías reportadas, los inconformes destacaron el comportamiento estadístico registrado en el sector de Zimatlán. En esa localidad se asentaron mil 323 votos a favor del paro y sólo 63 sufragios en pro del receso

Debido al inusual peso que este registro aportó al balance general de la dirigencia, los maestros disidentes exigieron la publicación inmediata de cada una de las actas de votación física firmadas en las asambleas locales, para cotejar los métodos de consolidación estatal.

Los denunciantes acusaron que la dirigencia de la Sección 22 acudió ante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE con una postura prefabricada y ajena a la voluntad de sus representados.

Ante este escenario, exigieron una revisión exhaustiva y una auditoría del proceso para garantizar que se respete la decisión de los trabajadores de la educación.