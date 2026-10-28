Janecarlo Lozano inaugura Sendero de Paz en la Tenayuca-Chalmita
El nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza pretende mejorar las condiciones de seguridad de las familias.
Janecarlo Lozano, alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero, inauguro un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza sobre la carretera Tenayuca-Chalmita, en Cuautepec,
Además, su gobierno ha implementado una inversión de más de 200 mil luminarias, ha realizado trabajos de repavimentación y la pinta de murales en fachadas y cruces peatonales.
A su vez, con dichas mejoras se crea un ambiente más iluminado, más seguro y en mejores condiciones para los habitantes de la demarcación.
Durante la inauguración, Janecarlo Lozano informó que su administración trabaja para transformar las 232 colonias de Gustavo A. Madero, con atención prioritaria a las comunidades periféricas que han enfrentaron rezagos en infraestructura y servicios públicos.
“Vamos a transformar Cuautepec hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que todas las personas digan: ¡qué bonito está Cuautepec!”, mencionó.
Por su parte, se dio a conocer que la inauguración de este corredor se suma a la estrategia territorial del alcalde, cuya meta es construir 300 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza en Gustavo A. Madero.
Asimismo, la alcaldía informó que se tiene un avance de 110 kilómetros recuperados mediante la estrategia de senderos.
Dichas obras forman parte de una política de recuperación urbana que busca atender las necesidades de iluminación, mejoramiento de espacios públicos y movilidad en diferentes puntos de la alcaldía.