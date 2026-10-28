Janecarlo Lozano inaugura Sendero de Paz en la Tenayuca-Chalmita

Janecarlo Lozano, alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero, inauguro un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza sobre la carretera Tenayuca-Chalmita, en Cuautepec,

Además, su gobierno ha implementado una inversión de más de 200 mil luminarias, ha realizado trabajos de repavimentación y la pinta de murales en fachadas y cruces peatonales.

A su vez, con dichas mejoras se crea un ambiente más iluminado, más seguro y en mejores condiciones para los habitantes de la demarcación.

La estrategia contempla la recuperación de zonas de convivencia, con el objetivo de que las calles no solamente funcionen como vías de tránsito, sino como espacios que las familias puedan utilizar en mejores condiciones. Especial

Durante la inauguración, Janecarlo Lozano informó que su administración trabaja para transformar las 232 colonias de Gustavo A. Madero, con atención prioritaria a las comunidades periféricas que han enfrentaron rezagos en infraestructura y servicios públicos.

“Vamos a transformar Cuautepec hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que todas las personas digan: ¡qué bonito está Cuautepec!”, mencionó.

Por su parte, se dio a conocer que la inauguración de este corredor se suma a la estrategia territorial del alcalde, cuya meta es construir 300 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza en Gustavo A. Madero.

La obra cubre un total de 4 kilómetros sobre la carretera Tenayuca-Chalmita, en Cuautepec. Especial

Asimismo, la alcaldía informó que se tiene un avance de 110 kilómetros recuperados mediante la estrategia de senderos.

Dichas obras forman parte de una política de recuperación urbana que busca atender las necesidades de iluminación, mejoramiento de espacios públicos y movilidad en diferentes puntos de la alcaldía.