Jalisco solicitó apoyo a SHCP para mejorar red hídrica: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de Jalisco solicitó apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modernizar la red hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante un esquema de financiamiento con deuda.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria adelantó que se encuentra en proceso un acuerdo para que el Gobierno de Jalisco y la Federación participen en el proyecto con recursos propios.

Me mandó creo que hace unos días un documento de que iba a ser este anuncio. Ellos solicitan el apoyo de la Secretaría de Hacienda para poder tener todas las autorizaciones, aunque son un gobierno autónomo, evidentemente, como todos los estados, pero la revisión, porque ellos quieren hacer una parte con deuda, a través de un esquema que ellos están planteando”, explicó.

Sheinbaum recordó que durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro quedó pendiente la construcción de un acueducto destinado a fortalecer el abasto de agua para la zona metropolitana.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se terminó la presa El Zapotillo y queda pendiente un acueducto que en su momento el gobernador Alfaro iba a hacer y al final no hizo, pero tenemos que resolver el tema de ese acueducto”, señaló.

La Presidenta agregó que el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también presentó una propuesta para modernizar de manera integral el sistema hídrico de la entidad.

En este sentido, informó que podría reunirse próximamente con Lemus para analizar el proyecto y buscar mecanismos que permitan concretarlo.

Estamos apoyando y yo creo que muy pronto igual y nos reunimos con el Gobernador, buscamos la manera de que el proyecto salga adelante. Lo importante es que es una infraestructura ya muy antigua y, bueno, la verdad es que este acueducto quedó de hacerlo en su momento el gobierno del estado y finalmente no se hizo”, afirmó.