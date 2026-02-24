Jalisco retoma actividades tras hechos violentos; Lemus agradece comprensión de ciudadanía

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que este miércoles 25 de febrero se retomarán todas las actividades presenciales luego de los hechos violentos generados en el estado tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario destacó que esta mañana se levantó el Código Rojo tras una evaluación de seguridad, por lo que las tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, el Mercado de Abastos y los servicios municipales y estatales están operando con normalidad.

Además, señaló que el servicio del transporte público se ha reactivado por completo en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Agregó que también, a partir de mañana se retomarán todas las actividades culturales, religiosas, deportivas y espectáculos.

Afirmó que el estado está listo para retomar las clases presenciales en todas las escuelas a partir de mañana e incluso adelantó que estará en un plantel para acompañar a los menores durante el reinicio de las actividades escolares.

El mandatario agradeció a todas las personas que han contribuido para retomar las actividades públicas tras los hechos violentos y principalmente a la ciudadanía, “que ha sabido comprender y reaccionar positivamente en todo este proceso”, indicó.

Les pido que sigamos adelante como lo hemos hecho hasta hora con confianza, unidad y solidaridad”, finalizó su mensaje el gobernador de Jalisco.

RLO