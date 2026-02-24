Asaltante corre para huir y muere atropellado

Un hombre señalado como presunto responsable de al menos tres asaltos cometidos en un lapso aproximado de 40 minutos, perdió la vida la tarde de este martes tras ser atropellado mientras intentaba escapar de las autoridades en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

Los hechos se registraron poco antes de las 17:00 horas en el cruce de la avenida Carlos Salinas de Gortari y Ojo de Agua, cuando el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección contraria sobre la primera vía y era perseguido por elementos de la Policía de Apodaca.

En medio de la huida, el sospechoso abandonó la unidad a un costado de la avenida Carlos Salinas de Gortari e intentó cruzar la arteria a pie; sin embargo, fue impactado por una camioneta, lo que provocó su muerte de manera instantánea.

Información preliminar indica que momentos antes había perpetrado un asalto en una carnicería de la colonia Valles de Santa Elena, en Zuazua, y que presuntamente portaba un arma de fuego. Además, se le vincula con otros dos robos cometidos en un mercado y una tienda del mismo municipio.

Según las versiones recabadas, el despliegue policial se activó luego de que las víctimas reportaran los hechos a las autoridades. La movilización derivó en la persecución que concluyó sobre la transitada avenida, donde ocurrió el fatal desenlace.

El cuerpo del hombre quedó tendido a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta permaneció del otro lado de la vía, donde fue abandonada. A pesar de la magnitud del incidente, el tráfico en la zona no se vio severamente afectado, ya que los carriles contiguos continuaron operando con flujo moderado después de resguardar el área.

Elementos policíacos acordonaron la zona para preservar indicios y facilitar las labores periciales. El caso es investigado por la Agencia Estatal de Investigaciones, instancia que se encargará de esclarecer tanto la mecánica del accidente como la probable participación del fallecido en los asaltos reportados.

En el sitio también trascendió que el hombre portaba un arma de fuego, la cual fue asegurada por las autoridades y puesta a disposición del Ministerio Público. Peritos recabaron evidencias, inspeccionaron la motocicleta y realizaron entrevistas a testigos, así como al conductor de la camioneta involucrada, quien permaneció en el lugar para rendir su declaración.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para practicarle la autopsia de ley. Hasta el cierre de esta edición, el hombre no había sido identificado oficialmente y las investigaciones continúan en curso.

