Desactivan Código Rojo en Jalisco tras hechos violentos por operativo para detener a 'El Mencho'

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que a partir de hoy se levantó el Código Rojo en el que entró el estado desde el domingo pasado luego del operativo federal para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, lo que desató una serie de narcobloqueos en la entidad y en otras partes del país por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el evento por la conmemoración del Día de la Bandera, Lemus dijo que en la sesión de esta mañana que encabezó con la Mesa de Seguridad Estatal se determinó desactivar el Código Rojo luego de la evaluación de los últimos hechos violentos que se registraron, mientras las actividades y el transporte se han ido recuperando en el estado.

"Hoy por la mañana, quinceava zona militar sostuvimos la Mesa de Seguridad Estatal que ha venido sesionando de manera permanente desde el domingo pasado bajo Código Rojo. El día de hoy se discutió ya, de acuerdo a los últimos acontecimientos en el estado, y se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el Código Rojo en todo el estado Jalisco", anunció el gobernador.

Gobernador de Jalisco pide levantar autos usados en narcobloqueos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo una solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los vehículos que fueron robados por miembros del crimen organizado para bloquear y a los cuales les prendieron fuego fueran retirados de las carreteras luego de que esto generara confusión entre las personas quienes al verlos piensan que aún hay narcobloqueos.

Lemus dijo que le pidió a Sheinbaum que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se les brinde el apoyo para que con grúas y también seguridad puedan ser retirados todos los automóviles que están siniestrados en Jalisco y que usaron los delincuentes para bloquear.

"Mi solicitud a la presidenta de la República fue el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que principalmente en las carreteras federales, en la 80, en la 90, en la 200 que es donde tenemos los principales problemas, nos apoyen con grúas y con seguridad para remover todos los autos que tenemos actualmente siniestrados en el estado de Jalisco", dijo el gobernador.

Lemus reiteró que actualmente no hay ningún bloqueo activo en el estado y aprovechó para reconocer y agradecer a la presidenta Sheinbaum por el apoyo que le ha brindado, además de la comunicación constante que han mantenido luego de los hechos registrados el pasado domingo tras el operativo del Ejército y la Guardia Nacional en Tapalpa.

"La verdad le debo de reconocer y agradecer mucho. Me dijo: 'gobernador vamos a estar para apoyarte en absolutamente todo. Dime cómo te ayudo ahorita, ¿cuál es tu prioridad?'", comentó Lemus.

vjcm