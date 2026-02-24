Se congela Hidalgo con temperaturas bajo cero

Temperaturas bajo cero y heladas se reportaron en distintas regiones de Hidalgo, principalmente en zonas altas y montañosas.

Tan sólo en Pachuca, las mínimas se ubicaron entre 0 y 2 grados Celsius durante las primeras horas del día y se reportó formación de escarcha en vehículos y superficies expuestas.

En tanto que municipios de la zona metropolitana, como Mineral de la Reforma, registraron temperaturas cercanas a los -2 grados Celsius, con congelamiento visible en automóviles.

En los Pueblos Mágicos de Real del Monte y Mineral del Chico, los termómetros descendieron hasta -1 grado Celsius, mientras que en áreas más elevadas de la Sierra y el Altiplano se reportaron valores de hasta -11 grados Celsius, uno de los registros más bajos de la temporada.

El municipio de Almoloya presentó campos y caminos cubiertos por una capa de hielo tras el congelamiento nocturno.

También se reportaron heladas en el Valle de Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa y el Valle del Mezquital.

Autoridades meteorológicas informaron que el ambiente frío persistió durante la mañana y emitieron recomendaciones a la población para extremar precauciones, especialmente en grupos vulnerables.

Las condiciones registradas responden al desplazamiento del sistema frontal sobre el centro del país, el cual continuará favoreciendo bajas temperaturas en la entidad.

Reproducir

JCS