Jalisco abre nuevo frente en el conflicto que rodea a Grupo Zeta

Lo que parecía una disputa centrada exclusivamente en herencias, pensiones y activos familiares, ahora comienza a tener implicaciones distintas. Las órdenes de aprehensión libradas en Jalisco contra varios integrantes de la familia Zaragoza López introducen un elemento incómodo en el conflicto, ya que algunos de los señalados aparecen también entre los principales promotores de la batalla judicial por el control de empresas vinculadas a Grupo Zeta.

Las órdenes fueron emitidas en mayo pasado dentro de una investigación por presuntos delitos de fraude procesal, así como administración fraudulenta relacionados con diversas compañías gaseras. Entre los involucrados se encuentran Georgina Zaragoza López, Jesús Zaragoza López, Laura Helena Zaragoza Rey y Sergio Adrián Zaragoza Rey.

La resolución judicial se suma a una controversia que desde hace años rebasa el ámbito estrictamente familiar. El origen del conflicto se remonta a la relación entre Miguel Zaragoza y Evangelina López Guzmán. Aunque ambos se divorciaron legalmente en Chihuahua en 1959, continuaron viviendo juntos durante aproximadamente cinco décadas más, periodo en el que ampliaron su núcleo familiar. La relación concluyó definitivamente en 2009 y, a partir de entonces, iniciaron los desacuerdos relacionados con la distribución patrimonial de bienes y empresas. Algunos de los hijos de la pareja, señaladamente Jesús, Miguel, Georgina y Alejandra Zaragoza López, inconformes con lo que su padre les distribuyó, llevaron a su madre a una batalla legal que parece no tener fin.

El conflicto se extendió gradualmente a Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Texas, dando lugar a una compleja red de procedimientos familiares, civiles, mercantiles, penales y constitucionales.

En las acciones hechas valer por la señora Evangelina se aprecia una constante: búsqueda de jurisdicciones en dónde presentar demandas y obtención de medidas cautelares sorpresivas para lograr el embargo y toma de posesión de empresas, que luego son revocadas por tribunales superiores o de amparo.

El caso alcanzó uno de sus momentos de mayor exposición pública en 2025, cuando un secretario de un juzgado de Ciudad Juárez ordenó una pensión alimenticia provisional de 25 millones de pesos semanales, así como medidas de aseguramiento sobre bienes, cuentas y empresas relacionadas con el entorno empresarial de Miguel Zaragoza. Las decisiones provocaron preocupación dentro de sectores jurídicos y empresariales, debido al inaudito monto de la pensión y a que algunas de las medidas alcanzaban estructuras corporativas y terceros ajenos.

En ese contexto aparecen las órdenes de aprehensión emitidas en Jalisco. Esta parte de la historia comenzó en el verano de 2023 cuando Evangelina, con el apoyo probado de sus hijos, inició acciones mercantiles ante los tribunales de Guadalajara, en donde obtuvo una serie de órdenes judiciales que le permitieron tomar la administración de empresas gaseras de la región occidente por un par de semanas, hasta que que sus interventores fueron desalojados gracias a órdenes judiciales y juicios de amparo que en todas sus instancias fueron desfavorables a la ofensiva de la señora.

Durante el tiempo que permanecieron en posesión de esas gaseras, los demandantes desfalcaron la caja e incluso Jesús, a través de su propia compañía Ultra Gas, extrajo todo el hidrocarburo existente y lo vendió a terceros. Además de las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco que derivaron en las órdenes de aprehensión mencionadas, se inició un proceso federal en el cual un juez de distrito también giró orden de aprehensión contra Jesús y su grupo por robo de hidrocarburos. Fuentes nos informaron que el proceso ante Interpol está avanzando.

Las órdenes de aprehensión emitidas en Jalisco colocan un nuevo foco sobre la disputa, en donde actos desesperados y presuntamente ilegales se han revertido en contra de algunos de los integrantes de la familia que han encabezado la ofensiva judicial contra Miguel Zaragoza, y que hoy enfrentan investigaciones relacionadas con las mismas compañías que se encuentran en el centro de la controversia.