El CEU también fue una escuela de periodismo para sus protagonistas: Ivonne Melgar

A cuatro décadas del surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), la periodista y articulista de Excélsior, Ivonne Melgar, recordó cómo aquel movimiento no sólo transformó la relación entre estudiantes y autoridades de la UNAM, sino que convirtió a sus propios participantes en protagonistas de la noticia y en productores de información.

Integrante del CEU cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Melgar relató que la movilización representó una experiencia de formación política y periodística. Los estudiantes comenzaron siguiendo la cobertura de los medios sobre sus protestas, pero pronto entendieron que también tenían que contar lo que ocurría desde su propia perspectiva.

“Fue un proceso que nos convirtió en sujetos de la noticia, actores de los hechos que se contaban en la televisión”, recordó durante el encuentro conmemorativo por los 40 años del movimiento.

La periodista explicó que, durante el conflicto, los estudiantes estuvieron atentos a la manera en que periódicos, revistas, radio y televisión informaban sobre sus demandas. También identificaron los distintos grados de descalificación y respaldo a la movilización, en un debate que trascendió los espacios universitarios.

Con la huelga de enero de 1987, un grupo de estudiantes de Ciencias Políticas decidió organizarse para difundir las causas del movimiento mediante un ejercicio periodístico propio. Así surgió El Pizarrón, que posteriormente se convirtió en Con Ciencias Políticas, un periódico estudiantil que buscaba publicar noticias, crónicas y reportajes.

La intención, explicó Melgar, era evitar que el medio se convirtiera en un instrumento de propaganda de la dirigencia estudiantil.

“Deliberadamente, como resultado de la formación que habíamos recibido, definimos que sería un diario de noticias, crónicas y reportajes; no un compilado de propaganda, no una repetición de desplegados ni de consignas y menos una gacetilla de exaltación de la dirigencia”, relató.

Para sacar adelante la publicación, los estudiantes recurrieron a sus propios recursos y al apoyo de trabajadores de la prensa y del Sindicato de la UNAM. Incluso recordó que los talleres de Unomásuno fueron parte de su aprendizaje en la elaboración del periódico.

La experiencia también le permitió reconocer la importancia que adquirió la cobertura universitaria durante el conflicto. El diálogo público entre estudiantes y autoridades, así como la posterior huelga y el Congreso Universitario de 1990, colocaron a la UNAM en el centro de la conversación nacional.

Sin embargo, a 40 años de distancia, Melgar también hizo una lectura crítica de aquella movilización y reconoció que hubo excesos, particularmente contra quienes expresaban posiciones distintas a las del movimiento.

En retrospectiva, consideró pertinente el llamado del político y luchador social Heberto Castillo para evitar que el CEU descalificara sistemáticamente a quienes pensaban diferente dentro de la Universidad.

Como ejemplo recordó el boicot que sufrió el escritor Eraclio Zepeda durante un evento literario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego de cuestionar algunas de las demandas estudiantiles.

Melgar consideró que aquella experiencia dejó una lección sobre la importancia de privilegiar la deliberación, la confrontación de ideas y los acuerdos posibles, tanto en los medios de comunicación como en los propios movimientos universitarios.

Para Melgar, el movimiento representó un aprendizaje de ciudadanía y periodismo, en el que la discusión pública y el registro de las distintas posiciones permitieron que los estudiantes dejaran de ser únicamente objeto de la cobertura informativa para convertirse también en narradores de su propia historia.