Rinden Homenaje al CEU de la UNAM

La senadora Guadalupe Chavira inauguró el conversatorio A 40 años del Movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), encuentro que rinde homenaje a los jóvenes que en 1986 decidieron organizarse en la Ciudad de México para alzar la voz y defender la educación pública y gratuita en la UNAM.

La legisladora de Morena destacó la importancia de rememorar el surgimiento del CEU, así como las experiencias y recuerdos de quienes participaron en este movimiento social pacífico, que transformó vidas y contribuyó a formar mujeres y hombres que, desde distintos ámbitos, han participado en la construcción de nuestro país, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto, consideró que los ciudadanos “son la conciencia viva” de los representantes populares y deben exigir que se atiendan sus demandas, para que los servidores públicos no se equivoquen en su encargo.

Refirió que gracias a la corriente política de izquierda se ha tomado en cuenta a sectores sociales olvidados y hoy se trabaja en garantizar los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Actualmente, agregó, se construye una legislación para fortalecer los derechos de estos sectores que históricamente han sido marginados, y se consulta a las comunidades sobre el contenido del proyecto.

En su participación, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, destacó que el Consejo Estudiantil Universitario fue el primer movimiento que enfrentó las políticas privatizadoras del modelo neoliberal, y que se destacó por su defensa de la educación y de la democracia.