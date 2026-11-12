A 40 años del CEU, la UNAM mantiene deudas con sus profesores de asignatura

A 40 años de que miles de estudiantes se organizaron para exigir cambios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas de las demandas de transformación universitaria siguen sin resolverse. Una de ellas es la situación de los profesores de asignatura, cuya estabilidad laboral y condiciones de contratación continúan siendo un pendiente de la institución, reconoció el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la conmemoración por las cuatro décadas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el rector admitió que existe una deuda con este sector académico y señaló que su administración trabaja en mejorar sus condiciones. También reconoció que las facultades deben modificar sus procedimientos administrativos para evitar que los retrasos en la formalización de contratos repercutan en los pagos de los docentes.

“Una deuda que tenemos y que estamos trabajando en ella es con los profesores de asignatura”, afirmó Lomelí al responder sobre los pendientes que conserva la Universidad con su comunidad a cuatro décadas de aquel movimiento.

Cuestionado particularmente por los retrasos en los pagos de profesores de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quienes se les había informado que recibirían sus remuneraciones después de tres quincenas, el rector consideró que es necesario que las entidades académicas procesen los contratos oportunamente.

“Yo creo que, en ese sentido, sí se pueden hacer muchas mejoras”, sostuvo.

Como antecedente, recordó que desde hace algunos años, luego de una situación similar, la Facultad de Ciencias planteó que los contratos comenzaran a tramitarse desde el inicio del semestre, aun cuando posteriormente fuera necesario realizar ajustes por profesores que se fueran de sabático o dejaran algún curso.

“Esos son ajustes menores, la mayor parte de la planta debe procesarse con oportunidad para que no se interrumpan los pagos”, señaló.

El señalamiento del rector coincidió con los planteamientos de antiguos integrantes del CEU, quienes durante el encuentro advirtieron que la estabilidad laboral de los profesores de asignatura sigue siendo uno de los asuntos que la Universidad debe revisar, junto con la permanencia y titulación de los estudiantes, la creación de un hospital universitario y la actualización de la legislación universitaria para el siglo XXI.

El reconocimiento de estos pendientes contrastó con la dimensión histórica que los participantes atribuyeron al movimiento estudiantil de 1986. En sus intervenciones, antiguos representantes del CEU recordaron que aquella organización surgió frente a las reformas impulsadas durante la Rectoría de Jorge Carpizo, que contemplaban incrementos en las cuotas por servicios e inscripción, la eliminación del pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura y cambios en los criterios de permanencia escolar.

Los estudiantes cuestionaron tanto el contenido de las reformas como la manera en que fueron aprobadas y exigieron abrir un diálogo público con las autoridades, así como realizar un Congreso Universitario en el que los distintos sectores de la comunidad pudieran participar en la discusión del rumbo de la institución.

La movilización desembocó en una huelga estudiantil en enero de 1987. Después de semanas de negociaciones, el Consejo Universitario acordó suspender las reformas impugnadas y convocar a un Congreso Universitario, que finalmente se realizó en 1990, durante la Rectoría de José Sarukhán.

40 años del CEU Especial

A cuatro décadas de aquella experiencia, los antiguos integrantes del movimiento consideraron que la UNAM logró avances en materia de participación y construcción de una institución más horizontal, aunque advirtieron que todavía persisten prácticas verticales y asuntos que requieren una revisión de fondo.

En entrevista, el rector también reconoció que las necesidades de los estudiantes han cambiado. Aunque consideró que se han alcanzado avances importantes, señaló que las nuevas generaciones enfrentan problemáticas distintas, algunas relacionadas con las consecuencias de la pandemia y otras con los cambios tecnológicos.

“Uno de los grandes desafíos, sin duda, es enseñarles a utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial”, afirmó.

Lomelí reconoció que las demandas estudiantiles pueden responder a distintos intereses: algunas, dijo, pueden ser inducidas por grupos, pero otras corresponden a necesidades sociales emergentes y a problemas que se han intensificado en los últimos años. Por ello, sostuvo que la Universidad debe identificar las necesidades de sus estudiantes y acompañarlos durante su formación académica.

“Como miembro de esa generación, quiero asegurarles que desde esta Rectoría todas las voces serán escuchadas y siempre encontrarán espacios institucionales para incidir en el presente y el porvenir de nuestra Universidad”, expresó en su discurso

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien también participó en el movimiento, sostuvo que el CEU no solamente contribuyó a defender el carácter público de la educación superior, sino que también tuvo una participación relevante en la transformación democrática del país.

Afirmó que el legado del movimiento debe recuperarse frente a los desafíos actuales, entre ellos la necesidad de reconstruir un pacto intergeneracional y escuchar a las juventudes.

A 40 años de su surgimiento, el CEU volvió a colocar sobre la mesa una discusión que acompañó su nacimiento: cómo construir una Universidad más participativa, capaz de responder a las demandas de sus estudiantes y de garantizar mejores condiciones para quienes sostienen su actividad académica.