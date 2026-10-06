ISSSTE pone en marcha 100 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud

Con el propósito de acercar la atención médica gratuita y universal en el país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha sus primeros 100 consultorios que se suman al Servicio Universal de Salud, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que estos espacios forman parte de un compromiso mayor del ISSSTE para aportar un total de 500 consultorios a la red de salud primaria nacional. Se prevé la conclusión de otros 100 módulos antes de que finalice el año, precisó

La infraestructura concluida hasta el momento está distribuida estratégicamente en nueve entidades federativas: 33 consultorios en Michoacán, 20 en Oaxaca, 10 en Puebla, 10 en Tlaxcala, 10 en Yucatán, seis en la Ciudad de México, cinco en Quintana Roo, tres en Guerrero y tres en Chiapas.

Todas estas unidades ya ofrecen asistencia médica integral a la población, sin importar su condición de derechohabiencia.

El proyecto general contempla la instalación de 12 mil 750 consultorios a lo largo del territorio nacional, impulsados de forma coordinada entre el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar.

El objetivo fundamental es acercar el diagnóstico oportuno y garantizar el seguimiento continuo de padecimientos crónicos de alta incidencia, tales como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Asimismo, Batres Guadarrama enfatizó que la apertura de estos módulos responde a la necesidad de resolver urgencias menores sin saturar las clínicas de especialidad.

Se trata de que la gente pueda acudir a atenderse de las llamadas dolencias agudas: dolores de cabeza, dolor de estómago, un resfriado (...) que tienen que ser atendidas inmediatamente y que no pueden esperar a una programación de una consulta regular", puntualizó.

Con esta estrategia interinstitucional, las autoridades buscan homologar la cobertura sanitaria en el país, asegurando que a partir de enero de 2027 cualquier persona pueda recibir consulta médica oportuna en estas instalaciones, independientemente del esquema de afiliación con el que cuente.