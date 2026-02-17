Sheinbaum recibirá al ministro de Comercio de Canadá; “se busca fortalecer relación comercial”

Este martes 17 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que recibirá al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, junto con otros integrantes del gabinete del país de la hoja de maple.

En este sentido, la mandataria detalló que en esta reunión y en otras que se tienen agendadas, participarán funcionarios clave del gobierno mexicano, entre ellos Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, así como el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La jefa de Estado aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para recordar que estos encuentros dan seguimiento a los acuerdos firmados previamente con el primer ministro canadiense, enfocados no solo en el comercio, sino también en el aumento de inversiones bilaterales.

Bajo esta premisa, la primera presidenta del país, descartó que México esté preparando un “plan B” comercial ante eventuales tensiones regionales, pues el objetivo es fortalecer la relación bilateral con Canadá, sin poner en riesgo la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y el país canadiense.

El tratado va a permanecer; podrá tener algunas modificaciones, pero se mantiene porque es benéfico para los tres países”, apuntó.

Cabe mencionar que este encuentro se da en el marco de la visita a nuestro país de más de 400 empresarios canadienses, quienes participan en una jornada de vinculación con autoridades federales y con el sector privado mexicano, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones y ampliar el intercambio comercial.

Sobre el ánimo del sector empresarial, la presidenta afirmó que el mensaje recurrente de los inversionistas ha sido de alto interés en México, sin planteamientos de fondo en contra. Reconoció que persisten preocupaciones sobre la lentitud de algunos trámites, pero aseguró que el gobierno trabaja en una reducción sustantiva de la burocracia tanto para personas como para empresas.

Por último, Sehinbaum Pardo, señaló que además de Canadá y Estados Unidos, este año, además, se tendrá la revisión del tratado comercial con la Unión Europea, así como el fortalecimiento de vínculos con países como India y Brasil, con la firme idea de tener una visión de complementariedad productiva que permita a las empresas mexicanas exportar a más mercados del mundo.

fdm