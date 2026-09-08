Inzunza no se fue… Morena lo sacó de su bancada en el Senado

La bancada de Morena en el Senado sacó de sus filas al senador sinaloense Enrique Inzunza, porque él no envió el oficio correspondiente para informar a la Mesa Directiva que ya no será parte del grupo parlamentario morenista en esta Cámara.

El oficio, firmado por Nicolás Bellizia, secretario técnico de la bancada de Morena en el Senado, específica que se tomó la decisión con base en el documento que Enrique Inzunza hizo público el pasado 26 de agosto.

De acuerdo con las reglas internas del Senado, Enrique Inzunza debió enviar un oficio a la Mesa Directiva para comunicar de su baja en la bancada de Morena, dado que la Constitución establece que pertenecer a un grupo parlamentario es derecho de cada senador, pero en este caso el sinaloense no envió el oficio.