Iglesia llama a poner la vida por encima de las fiestas patronales tras tragedia en Temascalcingo

La Iglesia católica en México llamó a poner la vida y la integridad física de las personas por encima de cualquier fiesta patronal o tradición, luego de la tragedia ocurrida en Temascalcingo, Estado de México, donde una explosión de material pirotécnico dejó 10 personas muertas y provocó el colapso del techo de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz.

Ante estos hechos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó a las comunidades, parroquias, familias y organizadores de las tradicionales celebraciones religiosas a actuar con responsabilidad y prudencia, además de cumplir estrictamente con las medidas de seguridad para el almacenamiento, traslado, preparación y uso de pirotecnia.

La Iglesia reconoció que las fiestas patronales son “una expresión muy querida” de la fe y las tradiciones de las comunidades mexicanas, donde la pirotecnia y los fuegos artificiales forman parte de numerosas celebraciones.

Sin embargo, subrayó que la tragedia ocurrida en Temascalcingo demuestra la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

La vida y la integridad de las personas deben estar siempre por encima de cualquier tradición o celebración”, señalaron en un comunicado el presidente y el secretario general de la CEM, Ramón Castro Castro y Héctor Mario Pérez Villarreal, respectivamente.

Los representantes de la Iglesia pidieron a las comunidades extremar las medidas de prevención y seguridad y cumplir rigurosamente con las disposiciones establecidas por las autoridades para el manejo de material pirotécnico.

Asimismo, exhortaron a no olvidar la tragedia y a convertir el dolor en un llamado para fortalecer una cultura de prevención y cuidado en las comunidades, con el objetivo de que las fiestas patronales continúen siendo espacios de encuentro, esperanza y fe.

Castro Castro y Pérez Villarreal expresaron su solidaridad con las personas y familias afectadas por la tragedia registrada el domingo 6 de septiembre en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo.

De manera particular, manifestaron su respaldo al obispo de Atlacomulco, Adolfo Miguel Castaño Fonseca, ante los momentos de dolor que enfrenta la comunidad diocesana.