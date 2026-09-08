Semar refuerza estrategia contra el sargazo en el Caribe mexicano

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó su estrategia para enfrentar la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano mediante operaciones que comienzan mar adentro, con vigilancia satelital, buques especializados y barreras destinadas a interceptar la macroalga antes de que alcance las playas de Quintana Roo.

El esquema busca modificar la forma de enfrentar este fenómeno. En lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en retirar el sargazo acumulado en la costa, personal naval rastrea las manchas desde altamar para determinar su desplazamiento, redireccionarlas y recolectarlas mientras permanecen vivas.

Para estas operaciones, Marina mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, cada uno con capacidad para recolectar 20 toneladas; un buque sargacero oceánico; dos sargaceras anfibias; 18 embarcaciones menores y 13 mil 230 metros de barreras de contención.

Personal naval especializado en trabajos submarinos supervisa las estructuras instaladas en el mar, revisa sus sistemas de anclaje y verifica que permanezcan en condiciones de operación.

La estrategia prevé además incorporar barreras dinámicas que permitan modificar el desplazamiento del sargazo y concentrarlo en zonas determinadas, donde pueda ser recogido por las embarcaciones especializadas antes de llegar al litoral.

La Marina mantiene desplegados 11 buques sargaceros costeros, cada uno con capacidad para recolectar 20 toneladas. Cortesía

A este dispositivo se incorporará el buque “Sargassum”, actualmente en proceso de alistamiento. Con su entrada en operación, la capacidad diaria de recolección en altamar aumentará de 627 a mil 227 toneladas.

La nueva embarcación complementará las tareas que actualmente desarrolla el buque sargacero oceánico ARM “Natans” (BSO-01).

Como parte del fortalecimiento de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo, se contempla una inversión de 2 mil 635.6 millones de pesos para adquirir dos buques sargaceros oceánicos, seis semioceánicos, seis remolcadores, mil 500 metros de barreras dinámicas y 35 kilómetros de sistemas de contención y redireccionamiento.

Los proyectos incluyen también la instalación de un sistema de monitoreo y alerta temprana, además de la construcción de un muelle en Puerto Juárez.

Uno de los ejes de la operación se encuentra en el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, desde donde especialistas de Marina realizan el seguimiento satelital de las concentraciones de sargazo.

A partir de estos datos se calculan las posibles trayectorias y zonas de arribo, información que permite determinar dónde deben colocarse las barreras y hacia qué puntos movilizar embarcaciones y personal.

Personal naval especializado en trabajos submarinos supervisa las estructuras instaladas en el mar y revisa sus sistemas de anclaje. Cortesía

El dispositivo continúa una vez que la macroalga alcanza tierra. En las zonas de mayor afectación operan los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), conformados por 191 elementos navales.

Los efectivos realizan labores manuales y mecánicas de retiro, contienen las acumulaciones en la franja costera y apoyan a autoridades municipales, prestadores de servicios y al sector turístico.

Las operaciones se concentran en las denominadas “ventanas de playa”, tramos previamente delimitados donde personal naval, estatal y municipal reúne maquinaria y recursos para acelerar la limpieza, conservar accesos seguros al mar y mantener las zonas turísticas transitables.

Este mecanismo permite atender puntos prioritarios sin suspender los trabajos en otros sectores del litoral.

Las acciones contra el sargazo se mantienen de manera permanente desde 2019. Durante 2026, el Gobierno de México reporta la recolección de más de 123 mil 400 toneladas en Quintana Roo, el mayor volumen registrado hasta ahora.

La nueva embarcación complementará las tareas que actualmente desarrolla el buque sargacero oceánico ARM “Natans”. Cortesía

La cifra supera en más de 30 mil toneladas las 92 mil 782 retiradas durante todo 2025, reflejo de la magnitud de los arribos registrados este año.

El despliegue comprende Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco. Estos dos últimos municipios han concentrado los arribos de intensidad moderada más importantes durante 2026.

En el operativo participan las secretarías de Marina; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Turismo, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en coordinación con autoridades estatales y municipales, empresas privadas y representantes del sector hotelero.

Además del retiro de la macroalga, el Gobierno federal busca desarrollar mecanismos para aprovechar el sargazo como materia prima y abrir alternativas para su reciclaje y utilización industrial.

Con el fortalecimiento de la infraestructura naval, los sistemas de detección temprana y las operaciones terrestres, la estrategia busca contener el fenómeno desde altamar, disminuir el volumen que alcanza las playas y reducir las afectaciones ambientales, turísticas y económicas en el Caribe mexicano.