Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo acuerdan proyectos para San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezaron un acto público en la Arena Potosí, al que asistieron más de 22 mil personas, como parte de la gira de trabajo de la mandataria por la entidad.

Durante la jornada se dieron a conocer proyectos y acciones de coordinación entre el gobierno federal y el estatal en materia de infraestructura, agua, salud y seguridad.

Entre los proyectos planteados se encuentra el tren de pasajeros San Luis Potosí–Nuevo Laredo, con el objetivo de fortalecer la conectividad ferroviaria de la entidad con el norte del país y su integración a la red de transporte de pasajeros.

También se contemplan acciones conjuntas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender el abasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

En materia de salud, se anunció la ampliación del sistema IMSS-Bienestar en las cuatro regiones del estado, mientras que en seguridad se prevé mantener la coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como la presencia de instituciones de seguridad federal.

La visita de la Presidenta se desarrolló en el marco de la coordinación entre la Federación y el gobierno de San Luis Potosí para definir proyectos de infraestructura y servicios públicos para la entidad.

El encuentro en la Arena Potosí reunió a más de 22 mil asistentes y formó parte de las actividades públicas de la gira presidencial por el estado.