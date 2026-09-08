Sheinbaum anuncia nueva Ley de Economía Digital para reducir el uso de efectivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una nueva Ley de Economía Digital, cuyo objetivo será reducir de manera gradual el uso de efectivo en las operaciones económicas del país.

Desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre, la mandataria explicó que esta propuesta formará parte del conjunto de reformas que acompañarán al Paquete Económico 2027, cuya entrega a la Cámara de Diputados está prevista para este mismo día.

Sheinbaum adelantó que la iniciativa establecerá tiempos específicos para avanzar en la reducción del uso de efectivo, aunque será hasta la presentación formal de las propuestas cuando se conozcan los detalles y alcances de las nuevas disposiciones.

Vamos a enviar la ley de economía digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, señaló la presidenta.

Nuevas facilidades para las Mipymes

Además de la propuesta relacionada con la economía digital, el gobierno federal prepara un paquete de facilidades administrativas para las micro y pequeñas empresas, con medidas que, de acuerdo con Sheinbaum, buscan mejorar su competitividad.

La presidenta indicó que estas modificaciones responden a solicitudes planteadas por las propias unidades económicas de menor escala y que incluyen mecanismos que calificó como innovadores.

El jueves vamos a presentar facilidades muy importantes para la micro y pequeña empresa, que también vienen en el paquete. Son cuestiones muy innovadoras que nos han estado pidiendo las micro y pequeñas empresas”, destacó.

La jefa de Estado informó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acudirán a las conferencias matutinas de este miércoles y jueves para explicar los principales componentes del paquete que será entregado al Congreso.

El titular de Hacienda, Édgar Amador, será el encargado de presentar este martes la propuesta del Paquete Económico 2027, en un acto programado para las 18:00 horas.

De acuerdo con Sheinbaum, durante las siguientes conferencias también se explicarán los aspectos relacionados con la política de ingresos, el gasto público y las reformas que acompañan al proyecto presupuestario.

Asimismo, adelantó que las autoridades hacendarias abordarán posteriormente el tema relacionado con el Fobaproa, con el propósito de explicar sus implicaciones y antecedentes.