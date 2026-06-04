Invita Maru Campos a seguir los juegos de la selección mexicana en plazas

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, invitó a las familias del estado a vivir juntas la emoción de la fiesta mundialista con la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana de futbol en las plazas públicas de los municipios de Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Jiménez y Chihuahua capital.

“Estamos a pocos días del inicio del mundial de fútbol y aquí en Chihuahua también lo vamos a vivir con nuestra propia fiesta mundialista , vengan a apoyar a nuestra Selección Mexicana y disfrutar juntos de esta gran experiencia”, convocó a través de sus redes sociales.

Reproducir utbol Chihuahua

En estas plazas públicas se transmitirán en vivo el próximo 11 de junio, la inauguración y luego el cotejo del seleccionado nacional contra Sudáfrica.

Además, el 18 de junio el partido contra Corea del Sur y el día 24 contra Chequia.

Estos serán los partidos de la primera fase. En caso de pasar México a la siguiente ronda también se transmitirán en vivo esos partidos.

“Muy pronto podremos reunirnos para apoyar a la Selección Mexicana y disfrutar de actividades, música y muchas sorpresas en un ambiente de convivencia para todas y todos”, destacó.