Jalisco pone en marcha la Línea 5 que conecta el aeropuerto con el estadio Akron

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, puso en marcha la ruta de movilidad eléctrica que une el aeropuerto tapatío con el estadio Akron, que es sede mundialista, el Parque Agua Azul, y el Periférico Sur.

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Esta nueva ruta tiene una cobertura de 32 kilómetros, y con ella se materializa un proyecto esperado durante décadas por la ciudadanía, pues hasta ahora sólo existían dos opciones para salir de la terminal aérea: transporte particular, o taxis controlados.

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La Línea 5 operará con 41 autobuses eléctricos con capacidad de hasta 130 pasajeros, y tendrá tres troncales: una hasta el periférico; otra hacia el parque Agua Azul y que eventualmente unirá el aeropuerto con la Terminal de la ruta de Tren Mexico-Guadalajara, aún en construcción; y una más que conecta con Expo Guadalajara y termina en el estadio de las Chivas, sede mundialista.

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Todas las unidades cuentan con aire acondicionado y WiFi.

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Agradece apoyo

Durante la ceremonia inaugural del servicio el gobernador Pablo Lemus agradeció el apoyo del gobierno federal, de los diputados locales y federales de Jalisco, de los alcaldes metropolitanos, y del gabinete estatal, por el apoyo recibido para hacer una obra que, aseguró, “es un regalo para la gente”. También pidió a los funcionarios federales presentes en el acto, que se hiciera llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum su agradecimiento por el apoyo recibido para la obra.

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Lemus Navarro resaltó que el proyecto de la Línea 5 se logró en apenas 14 meses, y anunció que el siguiente paso es ampliar esa misma ruta hacia el Corredor industrial de El Salto, uno de los más grandes del estado.

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Lemus adelantó que ya trabajan el proyecto de una Línea 6, que será Metropolitana, aunque no adelantó detalles de la misma.

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Ocho estaciones confinadas

La Línea 5 tiene un primer tramo que conecta la terminal aérea con el Periférico Sur, y cuenta con ocho estaciones confinadas y carriles exclusivos para el sistema. A partir del Periférico las troncales ya no tendrán estaciones cerradas, pero sí paraderos oficiales en puntos determinados.

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El costo del viaje en cualquiera de las troncales es el mismo del sistema metropolitano: 11 pesos por persona. Se estima que une la Línea 5 dará servicio a 27 mil pasajeros por día. La traían al hasta el Periférico tendrá una frecuencia de paso de cinco minutos, mientras que las otras dos serán con frecuencia de 15 minutos.

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Gratis en periodo de prueba

Se informó que el servicio de la Línea 5 será gratuita del 4 al 7 de junio, con un horario de 06:00 a 22:00 horas. A partir del 8 de junio se hará el cobro de 11 pesos por viaje, con horario de 03:30 a 22:30 horas.

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