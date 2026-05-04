Muere abuelita tras explosión de tanque de gas en su casa

Una mujer de edad avanzada falleció luego de permanecer hospitalizada durante varios días a consecuencia de las lesiones que sufrió en una explosión registrada el pasado 26 de abril en el fraccionamiento Nuevo Tizayuca, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Pensamiento, donde una presunta acumulación de gas, originada por una falla en un boiler, provocó una detonación que afectó a por lo menos 15 inmuebles aledaños.

Autoridades locales informaron que cuatro de las casas presentan daños estructurales severos, por lo que fueron catalogadas como inhabitables debido al riesgo que representan.

La abuelita fue trasladada a un hospital tras el siniestro y permaneció bajo atención médica especializada; sin embargo, falleció días después debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de protección civil indicaron que continúan las evaluaciones en la zona afectada y reiteraron el llamado a la población a realizar revisiones periódicas en las instalaciones de gas doméstico para prevenir incidentes similares.

Explosión de un tanque de gas en la casa de una abuelita Foto: Especial

Explosión daña 15 casas

Una explosión provocada por acumulación de gas LP afectó a 15 casas en la colonia Nuevo Tizayuca de Hidalgo, informaron autoridades municipales de Protección Civil.

Del total de inmuebles dañados, cuatro fueron clasificados como inhabitables debido a afectaciones estructurales, mientras que el resto presenta daños en cristales, puertas y muros.

El incidente ocurrió el domingo pasado en la calle Pensamiento.

De acuerdo con el reporte preliminar, la explosión se habría originado al interior de una vivienda por un calentador de paso en condiciones deficientes, lo que generó acumulación de gas y posteriormente la detonación.

Una persona resultó lesionada, fue hospitalizada, pero falleció días después.

La zona quedó bajo resguardo mientras se realizan inspecciones técnicas para evaluar riesgos y condiciones de las estructuras afectadas. La circulación en la vialidad permanece restringida.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tizayuca, Juan Francisco Alemán, exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y el estado de sus equipos domésticos para prevenir accidentes.

jcp