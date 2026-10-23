 Campos acusó ante FGR por corrupción a su exfiscal; confirman nueva indagatoria contra Jáuregui

La otra investigación contra César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua imputado por tradición a la patria en el fuero federal, está relacionada con casos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, de lo cual lo señaló la gobernadora del estado, Maru Campos, en la reunión privada que tuvo con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

Maru Campos señala a exfiscal por red de corrupción

A través de un comunicado, la FGR detalló el encuentro que tuvieron Godoy Ramos y Maru Campos en días pasados. Durante la reunión la gobernadora responsabilizó al exfiscal de Chihuahua de haber permitido el ingreso y operación de los agentes de la CIA que estuvieron presentes en el operativo en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio sin contar con la autorización que marca la ley

Maru Campos no sólo abordó el tema de la intervención de dos agentes extranjeros en Chihuahua, sino que también compartió información a la fiscal Ernestina Godoy sobre actos de corrupción por parte del exfuncionario. De acuerdo con el documento, la panista indicó que el exfiscal estaba vinculado con la presencia de casinos y el uso de prestanombres para encubrir operaciones ilícitas.

Al respecto de estos señalamientos, la gobernadora de Chihuahua se comprometió a facilitar la información respectiva, “lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación”, puntualizó la FGR.

Traición a la patria y los delitos del fuero común

Además de los señalamientos por corrupción, Godoy Ramos y Maru Campos hablaron sobre la imputación que se le haría al extitular de la Fiscalía de Chihuahua por el delito de traición a la patria en el fuero federal y sobre el que este fin de semana se conocerá su situación jurídica, así como por los delitos del fuero común de los que finalmente fue imputado y vinculado a proceso.

En este encuentro con la gobernadora de Chihuahua, además de la fiscal general Ernestina Godoy, también estuvo presente David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR.

Maru Campos y su reunión con Sheinbaum

Los detalles del encuentro se dan a conocer tras la entrevista que tuvo Maru Campos en la que reveló que tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la cual se “gritaron” y el tema central de la conversación fue la operación de los agentes de la CIA en Chihuahua.

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Sheinbaum Pardo confirmó este encuentro y reconoció que por momentos se volvió tenso y ambas llegaron a alzarse la voz. La jefa del Ejecutivo afirmó que la gobernadora panista inició la conversación -en una sala del aeropuerto de Ciudad Juarez, reclamándole.

"Acordamos vernos en el aeropuerto porque iría a Tijuana. En efecto, nos vimos en un salón pequeño que hay en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de traición a la patria. Le dije: 'no, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional'", narró la presidenta.

Agregó que durante su conversación la gobernadora señaló directamente al exfiscal como el responsable de haber permitido la presencia de agentes extranjeros, por lo que la exhortó a que las autoridades del estado, que realizaron la investigación, actuaran si habían hallado pruebas contra él.

"Cuando yo le dije es que entraron agentes, ella me dijo 'no fui yo, fue mi exfiscal'. Pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos. ¿Qué le dijo la presidenta? Procede como se debe proceder contra cualquier ciudadano cuando se encuentran actos que violan la ley. Entonces le dije: '¿por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua?'", detalló.