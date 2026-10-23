Presidenta asegura que Becas para el Bienestar han permitido que cerca de 400 mil jóvenes estudiarán preparatoria

Desde Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y resaltó que, gracias a dicho apoyo, este año 400 mil jóvenes más estudiarán la preparatoria.

Hay quienes nos dicen: ‘¿por qué? Deberían de darlas a los jóvenes que tienen 9 y 10 de promedio para que los demás quieran tener una buena calificación’. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque cuando fui jefa de Gobierno había una beca que era así, se le daba a los que tenían mejor promedio y en vez de que los que tenían menos promedio quisieran estudiar más para tener un mejor promedio —que, además, las calificaciones siempre tienen algo de subjetividad—, se hizo una división en el salón de clases: los buenos estudiantes y los malos estudiantes, los que tienen beca y los que no tienen beca”, expresó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a los estudiantes de bachillerato sobre los riesgos del uso excesivo de redes sociales, entre ellos la depresión.

La Jefa del Ejecutivo hizo un llamado a las y los jóvenes a dedicar menos tiempo a las plataformas digitales y fomentar el hábito de la lectura.

Así que los queremos invitar a que lean un libro, a que jueguen con sus amigos, a que salgan. No todo es el TikTok, no todo es el Instagram, no todo es el Face. Hay que salir, divertirse, estar con los amigos, estudiar. Porque si está uno metido en las redes sociales, todo el día hasta depresión le puede dar a uno. Es verdad, está comprobado”, alertó.

En su intervención, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en todo el país son 19 millones 593 mil estudiantes los que reciben alguna de las Becas para el Bienestar, con una inversión superior a 136 mil millones de pesos, mientras que en Colima suman 115 mil 695 derechohabientes.

Presidenta Claudia Sheinbaum y secretario de Educación, Mario Delgado, en Colima Especial

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que en Colima se amplían siete preparatorias en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Cuauhtémoc, La Villa; se construye un nuevo bachillerato en Villa de Álvarez, además de tres nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” que se van a construir en la entidad. Destacó que a nivel nacional, más de 4 millones de estudiantes reciben la beca Benito Juárez.