Tlalpujahua declara el inicio de la 27 edición de la Feria de la Esfera con más de 650 talleres activos

Con la participación de más de 650 talleres familiares que operarán del 7 de octubre al 18 de diciembre, el Pueblo Mágico de Tlalpujahua inició la 27 edición de la Feria de la Esfera. Durante este periodo, la Casa de las Artesanías de Michoacán entregó las primeras 54 certificaciones de Indicación Geográfica otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a maestras y maestros artesanos de la región. Esta distinción acredita formalmente la calidad, técnica y origen de la producción local de vidrio soplado, garantizando estándares tradicionales de manufactura en cada pieza.

El certamen anual representa la principal actividad económica de la localidad en el sector de servicios, hotelería y comercio. Para resguardar la producción artesanal frente a la manufactura industrializada, se integró el Comité Local de Preservación, un órgano comunitario orientado a proteger las técnicas de elaboración a mano. Al referirse al impacto de la acreditación oficial, el gobernador michoacano enfatizó: “Buscamos brindar al turismo la total certeza de que están llevando a sus hogares una obra de arte genuina, hecha a mano y amparada por la ley”.

El encuentro contempla actividades interactivas en los talleres comunitarios, donde los asistentes presencian los procesos de modelado en vidrio a fuego, plateado y decorado manual. Adicionalmente, la oferta turística de la demarcación integra su herencia arquitectónica en cantera rosa, antecedentes mineros y gastronomía típica de la temporada invernal. Con esta infraestructura y el esquema de certificación oficial, Tlalpujahua consolida su posición como un punto de referencia para el turismo de otoño e invierno en la entidad.