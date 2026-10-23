En reunión con Sheinbaum, Maru Campos culpó al exfiscal de Chihuahua por operativo de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la tensa reunión que tuvo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara en la que se desmanteló un narcolaboratorio por parte del Ejército.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo fue consultada sobre la entrevista que ofreció la mandataria estatal del PAN, donde aseguró que ambas "se levantaron la voz" durante su reunión privada en Ciudad Juárez.

"Lo voy a contar porque así fue. Ella inicio la conversación reclamándome. Levantamos la voz en algún momento. Ella me reclamó por qué la había acusado de traición a la Patria. Le dije: 'no, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional", reveló.

Corrupción y casinos, los otros señalamientos contra el exfiscal

La mandataria federal relató que en la reunión la misma Maru Campos le afirmó que la decisión de la participación de los agentes de la CIA en un operativo fue del exfiscal estatal, César Jáuregui Moreno, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde este fin de semana se definirá su situación jurídica tras ser imputado por traición a la patria por parte del Ministerio Público de la Federación.

Indicó que la gobernadora le explicó que su exfuncionario estaba involucrado en temas de corrupción, e incluso, se detectó que era dueño de casinos. Ante ello, la presidenta Sheinbaum Pardo le dijo que lo denunciara.

"Ella me dijo no fui yo, fue mi exfiscal, pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos. ¿Qué le dijo la presidenta? Procede como se debe proceder contra cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley", comentó.

En el relato del encuentro, la titular del Ejecutivo indicó que sí hubo un reclamo por su parte por las declaraciones de Maru Campos por decir que su "gobierno era un gobierno de la muerte". También confirmó que la panista acusó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel de tener presuntos nexos con el narcotráfico en la Sierra Tarahumara.

La presidenta defendió a la líder morenista, y señaló que no hay pruebas ni denuncias que lo comprueben. "Ella piensa que tiene nexos con el narco Ariadna. Hasta ahora no ha presentado pruebas. Ariadna es una mujer honesta si alguien tiene pruebas contra cualquiera no es un dicho es una denuncia con pruebas", enfatizó.

Ante la pregunta de cómo sería la relación entre su gobierno y la panista, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que es institucional.