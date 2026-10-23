Sau Lan Wu, la física que dejó su huella en la Tierra y su nombre en el espacio, llega a México

La renombrada investigadora Sau Lan Wu, una de las figuras más influyentes en la historia de la física contemporánea, fue reconocida en Puebla con la Medalla 2026 de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física.

La distinción rinde homenaje a una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a desentrañar la estructura fundamental de la materia.

El legado de la científica chino-estadounidense no solo ha quedado grabado en la historia de la ciencia moderna, sino también en el firmamento.

El asteroide (177770) Saulanwu, ubicado entre Marte y Júpiter, orbita con su nombre como tributo a sus aportes decisivos. Entre sus hitos más destacados figura su participación en 1974 en el hallazgo de la partícula J/ψ —que confirmó el quark encanto—, el descubrimiento del gluón en 1979 —fuerza que une a los quarks— y su rol clave en 2012 dentro del experimento ATLAS del CERN para hallar el bosón de Higgs.

Durante la ceremonia, la presidenta de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, Isabel Pedraza Morales, resaltó el honor de recibir a Wu en su primera visita a México y subrayó la importancia de inspirar a las nuevas generaciones con referentes de este calibre.

La investigadora Sau Lan Wu fue reconocida en Puebla con la Medalla 2026 de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Especial

Por su parte, el investigador Luis Roberto Flores Castillo evocó la emoción del histórico anuncio de 2012 y el impacto formativo que Wu ha tenido en numerosos jóvenes científicos.

Los testimonios de aquel hito quedaron plasmados en la revista Obsidiana: ciencia y cultura por México, cuyo director general, Lamán Carranza Ramírez, afirmó que la investigadora ayudó a completar tres piezas esenciales del "atlas de nuestra realidad", ampliando las fronteras del conocimiento humano.

En el evento también estuvo presente el científico Alfredo Castañeda Hernández, quien, al igual que Pedraza, realizó sus estudios de doctorado bajo la tutoría de Wu.

En un momento emotivo de la jornada, la galardonada agradeció el reconocimiento e interactuó con los asistentes. Al ser consultada por una estudiante sobre el papel de la mujer en la ciencia, Wu envió un mensaje contundente: en un ámbito históricamente dominado por hombres, las mujeres deben insistir, trabajar con firmeza y hacer notar su talento, pues la calidad de su trabajo es la herramienta clave para abrirse paso.

Con esta distinción, México celebra no solo los avances de una física cuyos hallazgos trascienden en el cosmos, sino también la labor de una mentora que ha dejado una huella indeleble en la ciencia global y en la investigación médica y tecnológica derivada de la física de partículas.