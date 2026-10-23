Monreal anuncia que aún analizan alcances de modificación a Modalidad 40

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum corrigió la plana a Morena en San Lázaro, al asegurar que no es necesario modificar la Ley del Seguro Social ni legislar desde el Congreso para ajustar la Modalidad 40 de pensiones del IMSS, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que respeta la decisión presidencial.

Aunque, afirmó que Morena todavía analiza los alcances jurídicos del decreto.

El coordinador parlamentario morenista, quien el miércoles había considerado que cualquier modificación de esta naturaleza debía pasar por el Congreso de la Unión, este viernes, en conferencia de prensa, afirmó que respetará y respaldará el decreto del Ejecutivo federal, vigente desde este jueves, al considerar que busca frenar simulaciones y fraudes que afectan las finanzas públicas.

Nosotros vamos a respaldar la decisión de la presidenta. Por lo pronto, ya está en vigencia”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que su bancada aún no concluye el estudio jurídico sobre la medida, el cual espera tenerlo listo la próxima semana.

Por ello, evitó adelantar conclusiones sobre la necesidad de una reforma legal o constitucional para modificar las reglas de esta modalidad de pensión.

Yo lo dije, que la expedición y firma de un decreto del Ejecutivo es una facultad que tiene la presidenta de la República para regular un determinado hecho, cuya naturaleza jurídica cae en facultades exclusivas de la presidenta de la República”, sostuvo.

Asimismo, Monreal apoyó los argumentos del gobierno federal sobre el uso irregular de la Modalidad 40.

Creo que la decisión de la Presidenta es correcta por la gravedad que ella misma ha expresado sobre la simulación y el fraude en esta Modalidad 40 del IMSS”, argumentó.

Con las nuevas disposiciones, quienes soliciten incorporarse a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS ya no podrán elegir libremente un salario de cotización de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Sobre la posibilidad de que estos cambios provoquen una oleada de amparos de trabajadores que consideren vulnerados sus derechos, afirmó que esos recursos forman parte de los mecanismos legales disponibles.