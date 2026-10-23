Segob llama al diálogo a transportistas ante amago de paro nacional carretero

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a las organizaciones de transportistas que alistan un paro nacional el próximo lunes, exhortándolas a canalizar sus demandas mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes.

Esto, con el objetivo de evitar afectaciones viales que comprometan el abasto de productos en el país.

A través de un comunicado, la dependencia afirmó mantener una política de puertas abiertas frente a los reclamos del sector del autotransporte de carga:

“La Secretaría de Gobernación reitera su disposición al diálogo con las organizaciones de transportistas que han anunciado movilizaciones para el próximo lunes. Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”.

Subrayó la necesidad de anteponer el entendimiento para proteger los derechos de la población.

“Hacemos un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías”, remarcando su compromiso de construir soluciones conjuntas.

Un gremio al límite por violencia y costos

El pronunciamiento de la Segob responde a la convocatoria de un paro nacional indefinido respaldado por agremiados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Hermandad de Transportistas del Autotransporte de Carga (HAMOTAC) y la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC).

El detonante que aceleró la movilización fue el asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Tepeyahualco, ocurrido en La Fragua, Puebla, en el marco de un atraco carretero.

Representantes gremiales, como Amadeo Vélez Carrera de FEMATRAC, han alertado sobre el recrudecimiento de la violencia en corredores como el tramo Puebla–Orizaba, donde calculan que se cometen entre 20 y 25 asaltos diarios, con un saldo extraoficial que rondaría el centenar de operadores asesinados en lo que va del año.

Impacto en Veracruz y reclamos estructurales

En estados como Veracruz, las movilizaciones contemplan concentraciones en puntos como Perote, Alto Lucero, Xalapa, el puerto de Veracruz, Coscomatepec, La Tinaja, Coatzacoalcos y el nudo carretero Córdoba–Orizaba, según expuso Juan Carlos Romero, directivo de HAMOTAC en la entidad.

A la ola de inseguridad se suma la queja por el mal estado de la red carretera federal, donde baches y obras inconclusas alargan traslados de ocho a 12 horas en la ruta hacia la Ciudad de México.

De igual manera, el gremio reprueba los cobros municipales de hasta mil 500 pesos aplicados a los camiones por ingresar a zonas urbanas a descargar insumos, la reducción de estímulos fiscales en peajes y las trabas burocráticas para tramitar licencias federales físicas.

Dado que cerca de 80% de los bienes y productos en México se mueven por carretera, las organizaciones transportistas han condicionado el levantamiento de su convocatoria a la firma de compromisos formales, medibles e inmediatos en materia de seguridad y regulación operativa.