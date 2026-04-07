BC es referente de inversión para infraestructura.- Gobernadora

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Con una inversión superior a los 50 mil millones de pesos para el final de su administración, Baja California se ubica como referente nacional en materia de gasto en infraestructura, afirmó la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria indicó que el estado vive una etapa histórica de crecimiento, impulsada por una inversión sin precedentes en infraestructura, durante la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Baja California.

“Estamos construyendo obras como nunca antes en la historia de Baja California. Somos un estado donde creemos en la inversión en obra pública y en infraestructura, y donde la industria de la construcción es un gran aliado en la edificación de un estado más próspero, más dinámico y en el que los sueños de las familias se hagan realidad”, afirmó Ávila Olmeda.

La gobernadora bajacaliforniana destacó proyectos de alto impacto, como el Viaducto Elevado, en Tijuana, y el Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas, en Mexicali, entre otros.

Explicó que estos ejemplos transforman la movilidad, la logística y la competitividad del estado, generando beneficios directos en la vida diaria de la población.

Ávila Olmeda explicó que, también, el fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido clave para dirigir recursos a obras prioritarias, sin depender únicamente de la federación, sino impulsando acciones propias que atienden las necesidades más urgentes de la población.

La gobernadora indicó que estas obras generan derrama económica, al detonar empleos formales, fortalecer cadenas de valor y beneficiar a sectores como el transporte, comercio y servicios.

Reiteró el compromiso de su administración de mantener reglas claras, transparencia y condiciones de competencia equitativa, que permitan seguir atrayendo inversión.

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