Acusan a funcionario por presunto acoso y agresiones contra comerciante en Hidalgo

En Ixmiquilpan, un funcionario municipal fue señalado públicamente por presuntos actos de acoso, comportamiento agresivo y expresiones discriminatorias hacia una comerciante local.

De acuerdo con el testimonio de Renata Sánchez, el director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto Espinoza, habría protagonizado al menos dos incidentes en los que mostró una conducta inapropiada, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La denunciante relató que en un primer momento fue seguida durante varios minutos por el servidor público, lo que le generó temor. Ante la recurrencia de estos hechos, decidió documentar en video un segundo episodio, en el que el funcionario se presentó en su lugar de trabajo solicitando la venta de bebidas alcohólicas.

Según su versión, al negarse a la petición, el funcionario reaccionó de forma hostil, lanzando insultos contra ella y su familia, incluyendo comentarios considerados ofensivos hacia su origen indígena.

Renata Sánchez también manifestó públicamente que responsabiliza al funcionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella, sus familiares o sus bienes, tras la difusión de la denuncia.

En respuesta a estos señalamientos, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Emmanuel Hernández, informó mediante un comunicado que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes.