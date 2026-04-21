Detienen a sujeto que golpeó a su pareja por no tener lista la cena

Un hombre fue detenido tras presuntamente golpear a su pareja debido a que no le sirvió la cena con rapidez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del lunes, alrededor de las 23:40 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Amado Nervo y M.M. del Llano.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron de que una mujer solicitaba ayuda. Al entrevistarse con la afectada, de 26 años, esta señaló que su pareja la había golpeado repetidamente en el rostro.

De acuerdo con su testimonio, la agresión comenzó cuando el hombre ingirió bebidas alcohólicas y le exigió a su pareja que le sirviera la cena. Cuando ella le pidió unos minutos para calentar los alimentos, el sujeto reaccionó de forma violenta al no tener la comida lista de inmediato.

Tras el ataque, la mujer logró salir del domicilio y pidió apoyo a una patrulla que circulaba por la zona, lo que permitió la detención del presunto agresor.

El detenido fue identificado como Óscar Francisco “N”, de 29 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.

Un caso similar se registró durante la madrugada del 20 de abril en la colonia Moderna, donde un joven fue detenido por presuntamente agredir a su madre.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:45 horas en el cruce de las calles Durazno y Nardo, donde fue capturado Héctor Aarón "N.", de 24 años.

Policías municipales acudieron al lugar tras recibir un reporte de violencia familiar. Al llegar, una mujer de 49 años solicitó la detención de su hijo, al señalar que momentos antes había llegado en estado de intoxicación y comenzó a agredirla. La víctima esperó a que el joven se quedara dormido para pedir ayuda, por temor a que continuara la agresión.

Al notar la presencia de los oficiales, el presunto intentó huir y adoptó una actitud agresiva, pero fue controlado y detenido en el sitio. Por último, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Ataca a su pareja por salir a la tienda en short

En marzo pasado, también en Nuevo León, un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental tras molestarse por la forma en que iba vestida.

La detención se registró alrededor de las 23:15 horas en el cruce de las calles Julián Villarreal y Matamoros, en el centro de la ciudad, cuando oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia fueron interceptados por una mujer que solicitaba auxilio.

De acuerdo con el reporte, la víctima señaló directamente a su concubino como el responsable de haberla golpeado minutos antes, por lo que pidió a los uniformados que procedieran con su detención. El señalado fue identificado como Samuel, de 42 años de edad.

Según la versión de la afectada, el hombre llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad y comenzó a discutir con ella cuando se disponía a salir a una tienda cercana.

El conflicto inició debido a que la mujer vestía un short, lo que provocó el enojo del ahora detenido, quien comenzó a insultarla y a reclamarle por su forma de vestir, asegurando que no permitiría que saliera así a la calle.

La discusión escaló a la violencia física cuando el agresor presuntamente la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La mujer también relató que fue empujada contra la cama e incluso que el hombre intentó sujetarla del cuello, situación que la puso en riesgo.

A pesar de la agresión, la víctima logró zafarse y salir del lugar para pedir ayuda, lo que permitió que los elementos policiacos intervinieran de manera oportuna y evitaran que la situación se agravara aún más.

jcp