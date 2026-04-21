ISSSTE reporta 98% de abasto de medicinas en clínica de Yautepec, Morelos

En Morelos, durante un recorrido por la Unidad de Medicina Familiar (UMF) "Yautepec” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su director general Martí Batres Guadarrama, informó la farmacia de esta clínica cuenta con un 98 % de abasto de medicamentos.

Al respecto, el funcionario refrendó el compromiso institucional de alcanzar el 100 % de abasto en el surtimiento de recetas.

Y durante su visita a esta UMF que brinda atención a cerca de 10 mil derechohabientes de la región, entregó tres claves de fármacos, 200 tiras reactivas de glucosa y estuches de diagnóstico médico.

"La Farmacia está al 98%. Se puso una techumbre para proteger a la gente del sol. Entregamos medicamentos, estuches de diagnóstico y tiras reactivas para medir glucosa".

Sumado a lo anterior, Martí Batres verificó los insumos adquiridos y las obras realizadas en el inmueble con el presupuesto de 555 mil pesos, recibido por parte del programa de La Clínica es Nuestra 2025.

Los trabajos consistieron en la instalación de una techumbre en la entrada, la restauración del piso de acceso y la compra de un refrigerador para la conservación de medicinas.

Cabe señalar que estas inspecciones forman parte de la Estrategia Nacional de Trato Digno, con la cual la dirección general del ISSSTE busca verificar la operatividad de las unidades y el estado de los insumos médicos para garantizar el servicio a los trabajadores del Estado.