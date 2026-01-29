Se intoxican elementos de la Guardia Nacional en Veracruz; ¿qué comieron?

Alrededor de las 11:00 horas de este lunes, se registró una intoxicación masiva de integrantes de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Boca del Río, Veracruz, hecho que provocó la movilización de unidades oficiales hacia el Hospital Militar de Zona, ubicado sobre la calle José González Herrera.

De manera inicial, se reportó que al menos 30 elementos resultaron afectados; sin embargo, el periodista especializado en temas de seguridad Carlos Jiménez (C4) informó posteriormente que la cifra asciende a 59 elementos intoxicados, de los cuales 19 son mujeres y 40 hombres.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de la Guardia Nacional comenzaron a arribar al nosocomio en grupos, a bordo de vehículos oficiales y una unidad de transporte de personal.

Mientras esperaban atención médica, varios agentes presentaban vómitos, náuseas y malestar generalizado, algunos de ellos utilizando bolsas de plástico, lo que evidenciaba la gravedad del cuadro clínico.

Hasta el momento, ninguno de los afectados ha sido reportado en estado grave, aunque permanecen bajo observación médica. En el hospital, recibieron atención médica inmediata que incluyó hidratación intravenosa, medicamentos para controlar los vómitos y el dolor, y monitoreo constante. El uso de bolsas de plástico durante el traslado evidenció la urgencia y severidad de los síntomas gastrointestinales.

¿Cuál fue la causa de la intoxicación?

De forma extraoficial, algunos elementos señalaron que la intoxicación ocurrió tras ingerir el desayuno proporcionado en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicadas sobre la carretera federal Veracruz–Xalapa, a la altura del punto conocido como Cabeza Olmeca.

Información recabada indica que los agentes habrían consumido chilaquiles con pollo, y de manera preliminar se manejó la posibilidad de que algún ingrediente en mal estado, como yogur o crema, pudiera haber provocado el incidente. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el alimento responsable.

Señalamientos y acusaciones

En redes sociales, el comunicador Carlos Jiménez (C4) difundió imágenes del incidente y afirmó.

Así acabaron: vomitando, retorciéndose del dolor, en el hospital… Son 19 mujeres y 40 hombres”.

Asimismo, señaló que los hechos serían atribuidos al General Iván Navarrete, a quien acusó de enviar a los elementos a conseguir alimento regalado, lo que habría derivado en el consumo de pollo presuntamente descompuesto. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades oficiales.

La VI Región Militar, con sede en Boca del Río, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, por lo que se espera que en las próximas horas surja una postura sobre.

La causa confirmada de la intoxicación

El estado de salud actualizado de los elementos

Si se iniciará una investigación administrativa o sanitaria

