La adopción “acelerada” de la Inteligencia Artificial en las aulas de México ha mostrado un impacto positivo tanto para estudiantes como docentes, aunque aún quedan algunas barreras por derivar para medir su alcance como la conectividad, infraestructura y el temor a lo que esta tecnología pueda reemplazar en el aprendizaje de los menores.

Esas fueron las principales conclusiones del encuentro "De la brecha digital a la IA: Evidencia de impacto en las aulas de México" que la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) celebró en el Papalote Museo del Niño.

Ahí, no solamente se firmó un acuerdo de colaboración entre Unete y Papalote Museo del Niño, presidido por Alejandra Cervantes Mascareño, para ayudar al profesorado a capacitarse en los retos tecnológicos actuales, sino que se presentaron los resultados de dos estudios que mostraron un panorama de la situación de la inteligencia artificial y la tecnología en los salones de clase.

Foto: Pável Jurado | Excélsior

Creo que este es un primer gran paso de generar información sobre algo que ya se hace, que entiende nuestro contexto, que nos ayuda a modificar y también contribuye a la generación de una política pública orientada al tema de la adopción de las tecnologías digitales: la inteligencia artificial en las escuelas”, destacó Rosa Wolpert, oficial de Educación en UNESCO México.

¿Qué dicen los maestros?

Uno de los estudios, elaborado Pilar Baptista, académica de la Universidad Panamericana y Víctor López Alcaraz, director de Educación de UNETE, recabó los testimonios de 60 educadores de planteles públicos en 28 municipios de 10 estados, con un índice promedio de vulnerabilidad social del 84 por ciento, la investigación mostró que apropiarse de la Inteligencia Artificial es un proceso gradual y socialmente mediado.

Según Baptista, uno de los hallazgos fue que los relatos confirmaron que los maestros tomaron a la IA “como un ayudante que te va a apoyar en toda tu labor docente”, además que la percepción que ellos compartieron sobre la herramienta en los alumnos fue positiva.

Algunos docentes aseguraron que la IA “fue un gran motivador” para los alumnos, aseveró.

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López Alcaraz resaltó que: “La primera barrera es el miedo que enfrentan los maestros cuando los estudiantes ya los superan”.

Señaló que es indispensable acompañar a los maestros en su proceso de aprendizaje para que no vean a la IA como enemigo, sino un aliado.

Eso no se logra en cursos de ocho horas o de fines de semana. Se logra con un acompañamiento capitulado”, apuntó.

Los principales resultados de ese estudio fueron los siguientes:

Práctica renovada: El 100 por ciento de los testimonios reflejó una transformación didáctica, transitando de meros transmisores de datos a curadores de experiencias de aprendizaje.

Caminar acompañados: El 93 por ciento destacó la mentoría como pilar del cambio y 90 por ciento valoró la cercanía empática de los facilitadores de UNETE para disipar el temor inicial ante lo desconocido.

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Aulas motivadas y brújula ética: El 92 por ciento observó mejoras en el desempeño estudiantil (con 90 por ciento de incremento en la motivación), mientras que 7 de cada 10 participantes recalcaron la necesidad de supervisión humana para que la IA potencie el criterio propio en lugar de sustituirlo.

Cuestionado sobre la nueva regulación que restringe el uso de celulares en escuelas, Sergio Cárdenas, investigador titular del CIDE, opinó que “cualquier tecnología educativa de uno solo la digital tiene riesgos de uso y mal uso”.

Por ejemplo, si pensamos en Covid, los teléfonos salvaron al sistema de la educación pública. Cuando uno ve las encuestas, el WhatsApp fue el mecanismo de contacto y fue el que permitió acompañar a niños y niñas en muchas zonas”, agregó.

Cárdenas también mostró los resultados de una evaluación cuasi-experimental (mediante diferencias en diferencias doblemente robustas) sobre el Programa de Fortalecimiento Escolar (PFE) de Unete.

A contracorriente de la idea de que repartir dispositivos basta para mejorar el aprendizaje, los hallazgos comprobaron que articular aulas de medios con orientación pedagógica continua produce saltos significativos.