Integrantes de la Ceteg irrumpen en el Congreso de Guerrero y vandalizan autos

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpieron en el Congreso del estado y rompieron los vidrios de 13 automóviles.

Los maestros realizaron una marcha alrededor de las 10 de la mañana. Al llegar al Congreso, un grupo armado con palos, tubos y un mazo logró romper una de las puertas de acceso.

El contingente entró y se lanzó contra los vehículos que los trabajadores no alcanzaron a sacar de las instalaciones. En total fueron dañados 13 coches y camionetas, incluyendo tres de una constructora.

La mayoría de los vehículos dañados son de empleados del Congreso que se encontraban en el recinto legislativo.

Los maestros exigieron que los diputados locales intervengan con el Gobierno federal para que las demandas de la CNTE sean atendidas en su totalidad.

Por los disturbios, fue suspendida la sesión del Congreso programada para este martes.

Integrantes de la Ceteg en el Congreso de Guerrero. Captura de video

CETEG denuncia represión en Ciudad de México

La protesta de los docentes guerrerenses se desarrolló en el contexto de las movilizaciones nacionales convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que mantiene un paro laboral indefinido en distintas entidades del país.

Según informó la dirigente de la Sección 14 de la CETEG, Elvira Veleces Morales, dos maestros resultaron lesionados durante los enfrentamientos ocurridos en la Ciudad de México cuando integrantes del movimiento intentaron retirar las vallas instaladas en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Los docentes identificados como Octavio Guerrero Jerónimo y Modesto Columbia fueron reportados como heridos tras los incidentes.

De acuerdo con la versión de la organización magisterial, elementos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y artefactos explosivos de bajo impacto cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la plaza principal.

Momento en que ingresaron los integrantes de las Ceteg al Congreso de Guerrero. Captura de video

La dirigente sindical aseguró que uno de esos artefactos impactó directamente en el rostro del profesor Octavio Guerrero Jerónimo, quien podría perder un ojo debido a la gravedad de las lesiones.

La CETEG calificó los hechos como una acción de represión y responsabilizó al Gobierno federal por lo ocurrido, al considerar que la respuesta de las fuerzas de seguridad escaló innecesariamente el conflicto.

Daños en oficinas de Educación en Acapulco

Como parte de la jornada de protesta, integrantes de la CETEG realizaron acciones en las oficinas de la delegación Acapulco-Coyuca de la Secretaría de Educación Guerrero, ubicadas en el edificio Oviedo.

Los manifestantes causaron daños en las instalaciones en rechazo a lo que consideran una respuesta insuficiente a las demandas del magisterio.

La protesta forma parte de una estrategia de presión que los docentes han mantenido en distintas regiones del país para exigir cambios en el sistema de pensiones y mejoras salariales.

Integrantes de la Ceteg vandalizaron autos en el Congreso de Guerrero Captura de video

¿Qué exige la CNTE?

La principal demanda del movimiento magisterial es la abrogación de la Ley del ISSSTE, al considerar que el actual esquema de retiro afecta a miles de trabajadores del sector público.

Los docentes sostienen que el sistema basado en cuentas individuales y administradoras privadas de fondos para el retiro dificulta el acceso a una pensión suficiente después de décadas de servicio.

Asimismo, rechazan la utilización de las Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el cálculo de prestaciones, al argumentar que reduce el monto de diversos beneficios laborales.

Entre sus exigencias también se encuentra un incremento salarial superior al anunciado recientemente por el Gobierno federal, al considerar que el aumento del 3.5 por ciento resulta insuficiente frente al incremento sostenido de los precios de alimentos, transporte y servicios básicos.

La toma de oficinas de la SEG

Un día antes de los hechos registrados en Acapulco, integrantes de la CETEG pertenecientes a la región Centro tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero ubicadas en la colonia Villa Lucerna.

Los docentes solicitaron al personal desalojar el inmueble para proceder al cierre de accesos como parte de la jornada nacional de protesta.

La acción se desarrolló sin confrontaciones y tuvo como objetivo visibilizar las demandas del movimiento magisterial ante las autoridades estatales y federales.