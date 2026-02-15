Inicia registro a Pensión Bienestar del 16 al 22 de febrero

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 16 al 22 de febrero se realizará el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

El trámite se llevará a cabo de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en el Módulo del Bienestar más cercano al domicilio de las personas solicitantes.

De acuerdo con la funcionaria, se instalarán más de 2 mil 500 módulos en todo el país para facilitar el proceso de inscripción.

Requisitos para la Pensión Bienestar

Para completar el registro a la Pensión Bienestar, es indispensable presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

CURP con impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, ya sea de teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto, tanto celular como de casa.

Visita domiciliaria para personas que no puedan acudir

Las personas que, por motivos de salud u otras circunstancias, no puedan presentarse en los módulos, podrán solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, donde un servidor de la nación acudirá a realizar el trámite en el domicilio.

El proceso de inscripción se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido, por lo que se recomienda verificar el día correspondiente y ubicar el módulo asignado en el portal oficial gob.mx/bienestar.

La Secretaría de Bienestar recordó que estos apoyos forman parte de la política social del Gobierno de México, impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar ingresos básicos a personas adultas mayores y mujeres beneficiarias.Avances del programa Salud Casa por Casa

En relación con el Programa Salud Casa por Casa, se informó que, al 8 de febrero, se han realizado 10 millones 704 mil 781 consultas médicas domiciliarias gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

Finalmente, Ariadna Montiel exhortó a la población a mantenerse informada a través de las redes oficiales @bienestarmx, la Línea de Bienestar 800 63 94 264 y el portal oficial www.gob.mx/bienestar

