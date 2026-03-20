Próximo mes inicia credencialización de Sistema Universal de Salud: Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en su gira por el estado de Quintana Roo, que el próximo mes de abril comenzará a nivel nacional la credencialización del Sistema Universal de Salud.

Durante la entrega de tarjetas de la pensión de Mujeres Bienestar en Felipe Carrillo Puerto, la titular del Ejecutivo Federal, recordó que de esta forma, las personas podrán acudir al hospital más cercano a su domicilio, sin importar que estén afiliadas al IMSS o al ISSSTE.

El Sistema Universal de Salud busca unificar la atención médica gratuita en las instituciones públicas mediante una tarjeta física - digital y un expediente electrónico único.

“Vamos a iniciar una credencialización el próximo mes, porque queremos que en poco tiempo, ya que tengamos todos los hospitales, médicos médicas; en poco tiempo podamos ir a cualquier hospital, aunque no seamos derechohabientes de un hospital; que si nos enfermamos, podamos ir al hospital del IMSS Bienestar, IMSS o del ISSSTE, el que nos quede más cerca.

Ese es el objetivo del Sistema Universal de Salud”, explicó.

La Presidenta de la República, destacó la creación durante su sexenio de tres nuevos programas sociales, Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, y la Beca Rita Cetina.

“Y este año, antes de que entren las niñas y los niños a la primaria, por ahí de julio, agosto, les vamos a dar un apoyo para útiles y uniformes escolares de dos mil 500 pesos a todos los niños y niñas de primaria, para que puedan tener útiles y uniformes escolares y todos lleguen igualitos a la escuela, niñas y niños de todo el país”, adelantó.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, resaltó que gracias a que se acabaron los 36 años del período neoliberal, cuando se gobernaba sólo para unos cuantos, ahora se puede invertir en la población más vulnerable.

“Durante muchos años, nuestro trabajo como mujeres fue invisibilizado porque teníamos un régimen de corrupción y privilegios que además era clasista, racista y machista. Se ignoraba nuestro trabajo en todos los ámbitos, porque sólo les interesaba en el régimen pasado los privilegios para unos cuantos a costa de la pobreza del pueblo de México”, manifestó.

Ariadna Montiel aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con hechos “que no llegó sola, que llegamos todas con ella y porque nos lleva en su mente y en su corazón estableció la pensión Mujeres Bienestar.

Detalló que este apoyo reconoce a las mujeres mayores de 60 años con tres mil 100 pesos bimestrales, y cuando cumplan 65 años estarán recibiendo seis mil 400 pesos de la pensión de los adultos mayores.

“Aquí en Quintana Roo, casi 30 mil mujeres ya reciben esta pensión que se suman a las tres millones de mujeres en todo el país que están recibiendo este beneficio. Esta pensión es para todas las mujeres de 60 años en adelante, pero ustedes deben tener claro, esta pensión es fruto de la lucha de todas las mujeres por generaciones enteras que su trabajo que fue invisible, sepan que hoy se los reconoce nuestra presidenta, así como la milpa sostiene la vida de nuestras comunidades, el esfuerzo de ustedes sostiene el porvenir de la nación”, remató.