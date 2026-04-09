Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa avances en obras viales de Edomex

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina informó sobre los proyectos estratégicos de infraestructura vial en el Estado de México con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la modernización de la carretera Toluca–Zihuatanejo, que contempla 372 kilómetros. Informó que en mayo iniciará el tramo Toluca–Temascaltepec, de 38 kilómetros, una vez concluidos los procesos técnicos previos. Subrayó que esta vialidad es clave para fortalecer la conectividad regional y la actividad económica.

Asimismo, refirió los avances de los Puentes Vehiculares Alameda Oriente 1 y 2, que mejorarán la movilidad en el Valle de México. El primer puente concluirá en octubre de este año y el segundo en 2027.

El titular de Comunicaciones y Transportes también señaló que en la zona norte de la entidad, la autopista Atizapán–Atlacomulco registra avances y permitirá reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad regional.

El funcionario señaló que estas obras, en el marco del “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, consolidan la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para impulsar infraestructura moderna en beneficio del pueblo mexiquense.

Destacó que el objetivo del Gobierno federal es apoyar en la movilidad, fortalecen la conectividad, lo que va permitir mayor actividad económica y elevar la calidad de vida de los mexiquenses.

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